Reolink Go Plus

Une évolution notable de la Reolink Go

La Reolink Go Plus est une évolution notable de la Reolink Go et monte la résolution à 2K (1440p) pour encore plus de détails à l’image. Mais c’est surtout avec la technologie Smart Detection que la Plus pourra justifier son achat : la caméra détectera personnes et véhicules et pourra vous prévenir en temps réel sur votre smartphone. Avec le système bi directionnel, il sera aussi possible de converser avec la personne devant la caméra qui est dotée d’un haut-parleur et d’un micro. Bien pratique avec les livreurs, mais aussi pour démotiver les cambrioleurs. À l’instar des meilleures caméras de notre sélection, la Reolink Go Plus ne manque pas de s’accompagner d’un panneau solaire pour recharger sa batterie en permanence. Bref, une valeur sûre !

Les plus Définition 2K

Détection des personnages et véhicules

Mode timelapse Les moins Requiert une SIM

Acheter la Reolink Go Plus au meilleur prix

Caractéristiques principales