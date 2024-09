La meilleure caméra 4G du marché est en méga réduction ce week-end seulement

Envie de surveiller votre maison sans vous ruiner ? La caméra 4G LTE S330 eufy est en promo ce week-end, et c’est l’occasion idéale de renforcer la sécurité chez vous à un prix défiant toute concurrence.

C’est l’occasion rêvée pour s’équiper avec la caméra 4G LTE S330 de eufy, une des meilleures caméras de surveillance sans fil actuellement sur le marché. Vendue habituellement à 279,99 €, elle bénéficie d’une réduction incroyable de 42 %.

En plus de cette offre déjà très avantageuse, un compte à rebours est présent sur le site d’eufy pour vous rappeler que le temps file vite, alors ne tardez pas ! La caméra 4G LTE S330 combine la connectivité WiFi et 4G pour une sécurité optimale, même sans réseau internet fixe, et c’est une aubaine à ce prix.

La caméra 4G LTE S330 eufy à 161,99 € sur le site jusqu’à dimanche

Avec une réduction de 42 % sur le prix d’origine de la caméra 4G LTE S330 de eufy est celle qu’il vous faut.

Habituellement vendue à 279,99 €, elle passe à seulement 161,99 € grâce au code promo WS24T86P2321, soit une baisse de 118€. Une occasion rare pour s’équiper d’une caméra haut de gamme à un prix aussi bas. Mais attention, cette offre est limitée dans le temps, et elle expire à la fin du week-end. Si vous cherchez à renforcer la sécurité de votre domicile, c’est maintenant ou jamais !

Code : WS24T86P2321

Que vous soyez en déplacement ou simplement désireux de protéger votre domicile en cas de coupure internet, la caméra eufy 4G LTE S330 offre une flexibilité inégalée. Il suffit de vous munir d’une carte SIM compatible pour basculer automatiquement sur le réseau 4G si le Wi-Fi venait à flancher. Plus besoin de vous inquiéter des coupures réseau, votre maison reste surveillée en tout temps.

Pourquoi choisir eufy plutôt qu’Arlo ?

Certains membres de l’équipe Meilleure-Innovation ont eu la chance de tester la caméra eufy et ont été impressionné par son rapport qualité/prix imbattable. À titre de comparaison, la caméra Arlo 4G, qui est le concurrent direct, présente plusieurs inconvénients :

Problèmes fréquents de SAV : de nombreux utilisateurs ont signalé des soucis sur Amazon avec le service après-vente d’Arlo, ce qui peut devenir un vrai casse-tête.

: de nombreux utilisateurs ont signalé des soucis sur Amazon avec le service après-vente d’Arlo, ce qui peut devenir un vrai casse-tête. Prix élevé : en moyenne, la caméra Arlo coûte 260 € , soit bien plus cher que l’offre actuelle sur la caméra eufy.

: en moyenne, la caméra Arlo coûte , soit bien plus cher que l’offre actuelle sur la caméra eufy. Abonnements coûteux : pour accéder à toutes les fonctionnalités d’Arlo, un abonnement payant est souvent indispensable, ce qui représente un coût non négligeable à long terme.

Chez eufy, en revanche, l’abonnement n’est pas obligatoire. Tant que vous avez une carte SIM avec un forfait data (la plupart des opérateurs proposent des options multi-SIM pour environ 5 € par mois), vous avez accès à toutes les fonctionnalités 4G sans frais supplémentaires. Cela en fait un choix parfait pour ceux qui souhaitent sécuriser leur domicile sans Wi-Fi ou en cas de coupures internet. C’est particulièrement utile si vous avez une résidence secondaire ou un espace extérieur à protéger.

Avec cette réduction incroyable et des performances à la hauteur des attentes, il est difficile de passer à côté de cette offre. À ce prix, la caméra eufy S330 est un choix imbattable pour assurer la sécurité de votre maison. Ne manquez pas cette promotion valable uniquement ce week-end et équipez-vous dès maintenant pour profiter d’une surveillance optimale à prix réduit !

Une caméra aux caractéristiques ultra-performantes

La caméra 4G LTE S330 de eufy ne se contente pas de la réduction de prix pour briller : ses caractéristiques techniques sont tout aussi impressionnantes. Elle est équipée d’une batterie puissante de 9 400 mAh, associée à un panneau solaire performant, ce qui permet une autonomie quasi illimitée et une surveillance continue 24h/24, même sans réseau électrique.

Grâce à sa double connectivité WiFi et 4G, elle s’adapte parfaitement à tout type d’environnement, avec une sélection automatique du réseau le plus stable grâce à la carte SIM fournie, compatible avec de nombreux réseaux majeurs en Europe. Vous bénéficiez ainsi d’une connexion fluide et d’un visionnage ininterrompu.

Côté image, la caméra offre une résolution 4K en couleur, permettant d’identifier des détails comme une plaque d’immatriculation à 10 mètres de distance. De plus, son projecteur intégré de 100 lumens assure une vision claire et détaillée jusqu’à 8 mètres, même en pleine nuit.

Enfin, la caméra est dotée d’une vision à 360° et d’un suivi intelligent par IA, capable de détecter et suivre les mouvements de personnes et de véhicules pour une surveillance complète et précise.