Perte de cheveux : 3 innovations incroyables pour lutter contre la calvitie

Avec l’arrivée des nouvelles technologiques, se rendre chez un dermatologue ou chez le coiffeur n’est plus la seule solution pour remédier à l’alopécie, la fameuse calvitie, ou bénéficier de soins capillaires. Il existe désormais sur le marché une multitude de produits qui peuvent vous convenir.

Huile de romarin, crèmes pour la pousse des cheveux, shampoings révolutionnaires : vous pensez avoir tout testé, mais rien ne semble fonctionner ? Pour retrouver vos cheveux, vous pouvez vous tourner vers des appareils innovants qui constituent une alternative intéressante aux produits plus classiques proposés par bon nombre de spécialistes.

La thérapie par la lumière rouge pour favoriser la pousse des cheveux

L’une des toutes dernières nouveautés pour lutter contre la calvitie se nomme la lumière rouge. Selon Craig Ziering, dermatologue et chirurgien en greffe :

« La thérapie par la lumière rouge LED s’est avérée particulièrement efficace dans le traitement de l’alopécie androgénétique, qui est un type de perte de cheveux causée par une combinaison de facteurs génétiques et hormonaux. »

Contrairement aux traitements traditionnellement utilisés pour la croissance des cheveux, la thérapie par lumière n’a aucun effet secondaire connu, ce qui en fait une alternative plus sûre et plus naturelle. La lumière rouge regroupe notamment le laser de faible intensité ou laser froid, qui utilise un laser rouge monochromatique avec une longueur d’onde précise et une intensité particulière, réglé sur une large zone du cuir chevelu.

Casques au design épuré, casquettes, appareils en tout genre : les fabricants usent d’imagination pour vous faire porter leurs dispositifs anti-calvitie et perte de cheveux.

La plupart des meilleurs appareils de croissance des poils au laser sont mains libres et utilisent une casquette ou un casque. Il suffit de porter l’appareil sur votre tête pendant plusieurs dizaines de minutes chaque jour. Après 2 à 3 mois d’utilisation, vous verrez les premiers résultats, mais la véritable transformation se produit après 6 à 12 mois d’utilisation quotidienne.

Une autre technique consiste à utiliser de minuscules aiguilles pour provoquer des sortes de blessures cutanées mineures, qui ont comme conséquences de régénérer la santé du follicule pileux, où se trouve la racine du cheveu. C’est notamment cette technique qui a été utilisée par la start-up allemande ManeBioTech pour concevoir son casque.

ManeBioTech propose son casque révolutionnaire contre la calvitie

Sur Meilleure Innovation, nous vous présentions déjà cet appareil il y a quelques mois. Carlos Chacon Martinez et Emile Aliev, les fondateurs de ManeBioTech, proposent « niostem » qui lutte contre la calvitie. En portant ce casque sur sa tête pendant près d’une demi-heure par jour sur la partie de votre crâne qui commence à perdre des cheveux, celui-ci va travailler sur votre cuir chevelu.

Inutile de maintenir le casque sur sa tête avec ses mains, celui-ci se maintient tout seul.

Niostem utilise une stimulation bioélectrique à l’aide de minuscules aiguilles placées au fond du casque afin que la racine du cheveu ne se décolle pas du cuir chevelu. En parallèle, les cellules souches capillaires à l’origine de la croissance des follicules pileux sont activités. Ainsi, l’ensemble des cellules de votre cuir chevelu sont stimulées, ce qui favorise la pousse des cheveux.

Pour prouver la réelle utilité de ce produit, et ce scientifiquement, ManeBioTech a réalisé plusieurs expériences pendant six mois. 22 hommes âgés de 20 à 50 ans ont participé à cette batterie de tests avec les résultats suivants :

Sans utiliser de casque niostem, la densité capillaire des individus atteints de calvitie est d’environ 15 cheveux au cm² .

. Avec niostem, cette valeur dépasse les 25 cheveux au cm² après trois mois, et plafonne en moyenne à 42 cheveux/cm² après six mois d’utilisation quotidien.

Un produit basé sur la génétique pourrait bien lutter contre l’alopécie

Et si tous ces casques et casquettes ne vous disent rien, un laboratoire coréen a développé et fait valider un traitement anti-chute de cheveux auprès des autorités européennes. Comme son nom l’indique, CosmeRNA cherche à reprogrammer le cycle de vie du cheveu en stimulant l’ARN pour qu’il puisse continuer à transporter le message génétique : un processus important dans la synthèse de protéines et donc, dans le fonctionnement des cellules capillaires.

Toutes les deux semaines, il suffit d’appliquer une sorte de stick au niveau de la zone du cuir chevelu que vous souhaitez à nouveau stimuler. En répétant cette application pendant plusieurs mois, les résultats restent tout à fait satisfaisants.

Là aussi, une étude met en avant tout l’intérêt de l’utilisation de CosmaRNA pour lutter contre la calvitie.

À noter que l’utilisation de ce genre de traitements, mais aussi des casques et casquettes précédemment présentés, ne vous permettra pas de retrouver la masse capillaire de vos plus belles années. Néanmoins, il vous permettra de récupérer quelques cheveux, et de gagner en densité capillaire.