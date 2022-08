Cake Kibb : un véhicule électrique tout-terrain autonome pour révolutionner le monde agricole

Le fabricant suédois de motos cross électriques CAKE a conçu son tout premier tracteur compact électrique et autonome pour les fermes biologiques : le CAKE Kibb.

Connue initialement pour ses vélos et ses motos électriques, l’entreprise suédoise CAKE spécialisée dans la mobilité électrique, s’est récemment étendue à un nouveau marché : celui du secteur agricole. Avec le CAKE Kibb, son premier modèle de tracteur électrique autonome, le fabricant entend proposer une alternative valide aux tracteurs agricoles traditionnels. Robustes et compacts, ces tracteurs d’un nouveau genre peuvent aussi être utilisés dans des environnements fermés comme les serres.

CAKE Kibb : un tracteur modulaire et écologique

Le CAKE Kibb a été conçu dans le respect de l’environnement. Kibb signifie « bœuf » en Gutnisk, un dialecte de l’île suédoise de Gotland. Un nom qui évoque tout de suite la puissance du véhicule. Le tracteur est une solution efficace pour l’agriculture régénérative. « L’objectif est la diversité biologique dans la grange, dans les champs mais aussi dans les serres avec des cultures différentes à petite échelle. C’est donc un véhicule électrique plus adapté pour ce genre d’usage que les machines diesel habituelles », rapporte Fanny Jonsson, la designeuse du projet.

Le tracteur est compact et mesure 1,9 mètre de long pour 1,1 mètre de haut. La machine peut être équipée, entre autres, de supports de stockage, de paniers et de divers outils. La designeuse a même conçu quelques outils spécialisés, comme un accessoire de plantation censé perturber le moins possible les sols agricoles et les insectes qui y vivent.

De nombreuses fonctionnalités sont disponibles, elles sont aussi bien utiles à l’agriculteur confirmé qu’à l’agriculteur amateur qui débute son activité.

Le tracteur électrique est aussi complètement autonome, en revanche le constructeur ne donne pas de détails sur la technologie utilisée pour ce système. Mais le tracteur est silencieux, il peut donc être utilisé dans de nombreux secteurs agricoles : fermes, vignobles biologiques, serres, floriculture, pépinière, etc.

Le tracteur CAKE Kibb peut-être utilisé dans des environnements fermés comme les serres et transporter des caisses.

Pour ce qui est de la recharge, celle-ci se fait grâce à des panneaux solaires. Il est aussi possible d’utiliser les blocs d’alimentation de la recharge solaire pour charger d’autres appareils électriques de la marque.

Des produits renouvelables pour une construction durable

L’entreprise était déjà connue pour intégrer des matériaux biosourcés dans la construction de ses véhicules électriques, comme par exemple le remplacement du plastique de ses motos par du papier. Afin que la fabrication du Kibb soit la plus cohérente possible et en adéquation avec les valeurs du fabricant suédois, Fanny Jonsson a également envisagé l’utilisation de matériaux de construction respectueux de l’environnement, à la fois recyclés et recyclables. En effet, elle a utilisé des types d’aluminium entièrement recyclables, mais aussi du caoutchouc recyclé, de la silice biosourcée et même du caoutchouc à base de pissenlit pour les pneus !

Ce dernier a de quoi surprendre, et pourtant cette idée a germé en dès 1928, lorsque les soviétiques n’ayant pas de colonies tropicales durent trouver une solution pour produire du caoutchouc à grande échelle. Ainsi, dès 1932, les agronomes russes mirent en culture expérimentale un pissenlit dont la culture s’étendit avec succès. Par la suite, ce sont les constructeurs automobiles qui reprirent les recherches afin de répondre aux demandes du marché et de réduire significativement l’utilisation de matériaux fabriqués à partir de pétrole brut. L’avantage est donc d’avoir des pneus écologiques recyclés et recyclables à l’infini.

Pour l’instant le tracteur n’est pas encore en production et aucune date de commercialisation n’a été annoncée. Mais son arrivée sur le marché ne devrait pas tarder. En attendant, n’hésitez pas à lire notre dossier sur les meilleurs produits et innovations écologiques pour répondre à l’urgence climatique !