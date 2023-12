Café : 5 astuces pour remplacer votre électroménager par du marc de café

Le marc de café possède de nombreuses vertus qui en font un très bon produit naturel pour chez soi, du répulsif à fourmis au désodorisant dans son frigo.

Avec 70% de consommateurs réguliers de café, on imagine la quantité de déchets qui en découlent. Quand on utilise sa machine à café régulièrement, il n’est pas rare de devoir vider le réservoir de marc à café, ce résidu que l’on retrouve dans les cafetières à filtre ou dans les cafetières à grains.

Votre conscience écologique vous pousse à envisager l’achat d’un composteur pour y jeter la matière organique que vous déversez dans votre poubelle. Le marc de café est, en plus, une source nutritive et structurante idéale pour le compost. Mais à défaut d’en avoir un, savez-vous qu’il peut être réutilisé à d’autres fins ?

Remplacer votre lave-vaisselle avec le marc à café

Une force de votre marc à café est son pouvoir dégraissant et abrasif. Il peut très bien être utilisé si vous manquez de produit vaisselle pour enlever les taches de graisse sur ses casseroles et ses poêles.

Utilisé avec un torchon humide, il est même possible de nettoyer les zones grasses de votre logement, comme des taches sur le carrelage de votre cuisine. Enfin, le marc de café peut atténuer les égratignures sur les murs quand vous passez dessus.

N’oubliez pas de repasser à l’eau savonneuse les zones nettoyées avec votre marc pour éviter d’avoir des odeurs de café.

Plus besoin d’acheter d’anti-fourmis ou anti-puces

Comme le café, son marc est connu pour être un pesticide naturel. Si vous êtes infesté par des fourmis ou que votre animal de compagnie a des puces, mettez du marc à café pour repousser les bêtes. En consommer agit comme un poison pour elles.

Aussi, le marc de café est un répulsif pour les chats qui n’aiment pas son odeur. Vous ne voulez pas que votre chat aille faire ses besoins dans votre cave, imprégnez-la de résidu de votre café. C’est simple et efficace.

Le marc de café fonctionne également comme un engrais.

Simplifier votre skincare grâce à votre cafetière

Vous allez nous prendre pour des fous : le marc de café peut être utilisé comme cosmétique. Il a une action de gommage pour la peau pour améliorer la micro-circulation sanguine et raviver l’éclat du teint. Une recette a même été concocté :

Une cuillère à café de marc de café,

Une cuillère à café de miel,

Une cuillère à café d’huile végétale, d’abricot ou d’huile d’amande douce,

Massez le tout de façon circulaire et rincez à l’eau tiède.

Beaucoup d’internautes estiment que le marc de café est un anti-cernes naturel. Mais, bien qu’il possède de nombreux avantages, le site madmoizelle averti que les grains de café « sont bien trop agressifs pour la zone du contour des yeux ». Il est donc important de ne pas en mettre sur la zone sous les yeux, particulièrement sensible.

Le marc de café comme désodorisant naturel

Autre vertu du marc, sa qualité de désodorisant naturel. Lorsque vous en placez dans votre réfrigérateur ou dans vos toilettes, le marc agit comme un capteur d’odeur et rend neutre celle de votre maison.

Un conseil qui fonctionne très bien : mettre du marc dans sa poubelle pour canaliser les mauvaises odeurs (même si ça reviendrait à le jeter, il y a quand même un intérêt autour des déchets !).

Une coupelle suffit pour enlever les odeurs après avoir fait votre purée d’ail. Il est aussi possible de laver les mains avec du marc si ces dernières sont imbibées d’oignons, demeurent sur les mains longtemps.

Le marc de café retire les mauvaises odeurs

Attendrir ses plats de viande avant de la passer dans sa casserole

Pour rendre sa viande plus tendre, le marc de café est une très bonne solution. Avant de faire cuire son porc ou son bœuf, il peut être bienvenu de l’attendrir en la faisant mariner quelques heures dans du café avant de commencer la cuisson.

Une trentaine de minutes dans du marc de café, mélangé avec de l’huile d’olive et de l’eau, suffisent pour rendre votre viande la plus tendre possible.