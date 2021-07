Si vous cherchez un cadeau high-tech pour le bien-être, vous êtes au bon endroit ! Vous trouverez dans cet article une liste des 10 meilleurs cadeaux high tech avec des choix mixtes, homme et femme. Choisissez ce qui fera le plus plaisir et qui procurera bien-être et connectivité à vos proches. 10 cadeaux innovants aux prix variés pour convenir à tous les portefeuilles et à toutes les occasions !

Liz, la bouteille connectée signée Noerden

La bouteille connectée proposée par Noerden est un petit bijou de technologie. Son dernier modèle, Liz, est 100% française et s’inscrit dans les meilleurs produits connectés 2021. Cette bouteille intelligente française a remporté le prix du “Product Design 2020” lors des Red Dot Awards 2020. Son design a donc marqué les esprits lors de ce célèbre événement ! Les fonctionnalités proposées sont variées : Stérilisation de l’eau, rappels sur quand boire, indicateur de température…

Cette bouteille isotherme en acier inoxydable est faite pour durer dans le temps afin de vous proposer une efficacité et une qualité supérieure pour votre hydratation. Le bouchon tactile permet de connaître la température de la boisson visible grâce à l’indicateur lumineux LED. Vous devrez recharger la batterie en lithium à peu près une fois par mois. Parfaitement lavable (sans bouchon) cette bouteille ultra connectée répondra à tous vos besoins !

Bague connectée Oura Ring : votre santé pointée du doigt

La Oura Ring est une bague connectée qui prend soin de votre santé. C’est en quelque sorte un guide sur votre sommeil, votre performance sportive et votre activité. Créée par une entreprise finlandaise, l’idée de base de cette bague est de vous aider à retrouver le sommeil. Fort de la levée de fond de plus de 20 millions d’euros, la Oura Ring est capable de mesurer votre pression sanguine et vos mouvements pour être la plus précise possible. L’intérêt principal de ce produit est sa discrétion. Elle n’est pas plus grosse qu’une bague classique et est faite en titan (avec option Diamants !), ce qui la rend très design. Enfin, elle est totalement étanche. C’est une idée de cadeau high-tech à ne pas louper. Pour en connaître d’avantage sur cette montre, nous avons réalisé un top des meilleures bagues connectées.

Fitbit Aria Air, la balance connectée avec une belle ligne

Sortie en 2019, La Fitbit Aria Air est une balance connectée au design travaillé. Très épuré avec seulement un petit écran qui indique certaines données sur votre poids, c’est la troisième balance de la marque Fitbit. Elle est vendue en deux couleurs : blanche ou noire. Son intérêt est qu’elle est capable d’enregistrer votre IMC et d’autres données sur votre corps via l’application Fitbit. Des graphiques et autres comptes rendus permettent un suivi précis de votre poids. Ce modèle marche en Bluetooth et se classe comme une balance connectée moderne qui vous aidera sans aucun doute à garder la forme.

59 S : La Meilleure Box UV anti-covid

Cette petite boxe multifonction est sans aucun doute parmi les meilleures du marché des stérilisateurs UV. Initialement prévue pour désinfecter votre téléphone, elle nettoie d’autres produits parfaitement. Airpods, produits de beauté, masques hygiéniques, télécommandes, clés, lunettes ou encore bijoux.Tout produit susceptible de contenir des bactéries et tolérant aux UV a sa place dans cette boîte. Très efficace, elle pulvérise 99.9 % de bactéries en moins de 3 minutes. Elle est aussi peu encombrante, vous pouvez l’emmener n’importe où avec vous. Ce gadget est très utile pour les professionnels qui ont besoin de laver leurs ustensiles, comme les coiffeurs par exemple.

Philips Somneo, un coach connecté pour mieux dormir

Ce réveil Somneo conçu par Philips est doté d’un capteur d’environnement AmbiTrack qui identifie les nuisances de votre environnement comme l’humidité, le bruit ou la lumière. Il a pour but de vous aider à obtenir un sommeil plus profond et plus réparateur. Une application dédiée SleepMapper vous coache pour prendre soin de votre sommeil afin de mieux appréhender les journées de travail. Une fonction Relax Breathe vous fait travailler votre respiration avec de la lumière et du son adaptés à l’exercice de détente. L’aube et le crépuscule favorisent votre endormissement et votre réveil en douceur. Votre smartphone vous permet donc de gérer les réglages afin de personnaliser votre expérience du sommeil. L’efficacité de ce réveil Philips et de ses capteurs intégrés est cliniquement prouvée.

Dyson Corrale, le meilleur lisseur sans fil

Dyson Corrale. Aujourd’hui considéré comme le meilleur lisseur sans fil actuellement sur le marché. Grâce à cette nouvelle technologie qui respecte votre fibre capillaire et n’abime pas vos cheveux. Vous pourrez vous faire des brushings professionnels en un rien de temps. Des plaques flottantes couvertes de tourmaline vous offrent un lissage exceptionnel qui protège vos cheveux de la racine jusqu’aux pointes. La tourmaline évite l’électrisation de vos cheveux. Doté d’une autonomie de 30 minutes, vous devrez avoir suffisamment de temps pour un lissage optimal et raide ! Un beau cadeau high tech pour votre mère, fiancée ou soeur pour lequel il faudra débourser 499€ !

Hypnos, le masque de nuit connecté pour combattre le stress

Nous avons testé dans notre comparatif des masques de nuit le premier modèle de masque de nuit connecté signé DreaminzZz. Ce masque permet de combattre le stress en vous mettant de la musique, des bruits de fond ou tous autres sons apaisants. Vendu pour 200 €, le masque Hypnos est connecté à une application dédiée qui contient les séances thérapeutiques afin de vous aider à vous décontracter. Enfin, des vibrations et capteurs lumineux accompagnent la musique pour vous sortir de la réalité et de pouvoir complètement vous déconnecter du monde. Paradoxal comme concept, déconnecter à l’aide d’un masque connecté ! Enfin, outre ce fait, les sensations sont garanties et avec, vous pourrez dormir ou passer un examen sans stress et sans problème.

Le rasoir connecté S9000 de Philips, au poil et à la plume

Le rasoir de Philips est un rasoir qui allie précision, performance et connectivité. Associée à une application mobile dédiée, vous pourrez voir un suivi de votre rasage en temps réel et des conseils pour une barbe parfaite. Aussi, le S9000 affiche une lumière qui vous annonce si la pression exercée sur votre peau est trop importante ou pas assez. Au delà de cette connectivité, le rasoir est ultra précis. Fort de ces 72 lames auto-aiguisées, vous pouvez être sûr que votre rasage sera de bon poil. Nous avons réalisé un article détaillé à propos du nouveau S9000 de Philips.

Purifier Cool Formaldéhyde, le dernier purificateur connecté Dyson

Cet appareil est à la fois un ventilateur et un purificateur d’air. Il détruit toutes les particules de formaldéhyde, une molécule de gaz incolore qui peut provoquer l’été une odeur piquante et suffocante. Des capteurs intégrés analysent en continu l’air de la pièce et diagnostiquent les polluants afin de les éliminer. Une couche de charbon actif permet également d’éliminer les odeurs et gaz dégagés l’été. Toutes les données et résultats récoltés sur la qualité de l’air sont affichés en temps réel sur l’écran LCD du produit. Extrêmement silencieux, il se contrôle depuis une application dédiée Dyson afin de créer vos propres réglages et modes de fonctionnement. Il peut faire parti d’un ensemble de gadgets utiles à votre santé et à votre bien-être qui vous aident à vous motiver et améliorent votre qualité de vie.

La chaussure connectée E-Vone : le cadeau idéal pour vos grands-parents

Le marché de la chaussure connectée n’est qu’à ses débuts mais regroupe déjà plusieurs modèles aboutis. La chaussure connectée pour sénior « E-Vone » en est un. Primée lors du CES 2019, elle est connectée à une plateforme dédiée qui, en cas de chute ou de malaise, averti directement la famille. Elle est dotée d’un capteur GSP pour localiser la personne en direct et de plusieurs capteurs capables de détecter la moindre anomalie et d’en prévenir les conséquences. Idéal pour se (re)lever du bon pied. Cette chaussure s’inscrit dans la lignée des produits connectés et vous pouvez la retrouver dans notre top des chaussures connectées.