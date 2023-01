HelloBoku

Les WC japonais facile à fixer

Exit les bidets complètement ringards et bienvenue aux WC japonais Boku. C’est une solution plus hygiénique, écologique et économique qui nettoie vos fesses grâce à un jet d’eau rafraîchissant. Équipé de deux buses de lavage intégrées (avant et arrière), elles laveront vos parties intimes de manière plus efficace et bien plus délicate. Vous n’utiliserez plus de papier toilette : avouez que c’est tentant. Avec un prix beaucoup plus accessible que les WC japonais traditionnels, Boku s’installe à votre cuvette en moins de 10 minutes. Vous pouvez même régler l’intensité et l’angle des jets pour une utilisation optimale.

Prix : 127 euros