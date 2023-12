Avoir une maison connectée a un coût. Des produits de base permettent de profiter des joies de la domotique à petit prix quand d’autres, plus chers, feront de votre domicile un logement intelligent.

Vous avez probablement lu pas mal de choses ayant trait à la domotique. Mais mettons que vous vouliez vraiment sauter le pas et investir dans une maison connectée… Quel budget vous faudrait-il prévoir ? Quelle somme ajouter à votre investissement de départ, ne serait-ce que pour simuler un emprunt immobilier ? Eh bien nous allons vous le dire ! Et vous allez voir qu’on peut s’en sortir pas si mal, et ce pour toutes les bourses !

Nous irons donc graduellement en accumulant peu à peu les diverses possibilités. Ajoutons que notre sélection contiendra une part de subjectivité, notamment quant à la notion de priorité quant à la définition des besoins immédiats. Enfin, tenez compte du fait que nous avons pensé le budget minimum, mais que certains objets connectés seront de nature à être pris en plusieurs exemplaires !

La maison connectée à 100€ : la domotique à petit prix

Nous avons dégoté pas moins de trois équipements issus de notre top des objets connectés qui, avec un peu d’imagination, sauront faire sensation à leur échelle.

Prise Connectée Konyks Priska : l’accessoire le moins cher

L’objet le moins cher de notre sélection fait également partie des plus polyvalents. En effet, les prises connectées Wi-Fi et Bluetooth, telles que fabriquées par Konyks, ont l’avantage d’intégrer un compteur de consommation et des options d’automatisation. Compatibles avec Alexa, il est donc facile de programmer un appareil branché dessus, selon un scénario simple !

Ampoule multicolore intelligente TP-Link : simple mais très efficace !

L’on est heureux de vous dire que les ampoules connectées Wi-Fi multicolores, à l’instar des modèles TP-Link, ne vous coûteront pas plus de 25 €. Certes, on n’est jamais que dans la petite déco d’intérieur (ou de jardin), mais vous pouvez utiliser votre assistant vocal Alexa ou Google Home pour la faire fonctionner. De quoi ajouter très facilement du cachet à un espace commun !

Interrupteur intelligent Legrand avec variateur de lumière Céliane

Dans la même lignée que les prises intelligentes, les interrupteurs connectés (ici un modèle Legrand) sont facilement paramétrables pour fonctionner de manière autonome. La plupart du temps, on les utilise pour l’allumage/extinction des lumières ou l’ouverture/fermeture des volets. Notez qu’ici encore, la commande vocale via Alexa est disponible. Avec les 55 € de budget alloué à cette dernière innovation, nous atteignons tout juste les 100 €.

La maison connectée à 500€ : faciliter votre quotidien

Avec les objets suivants, on touche à plusieurs fonctions en même temps, pour avoir une Smart Home équilibrée ! D’un côté, on s’occupe de l’économie d’énergie, de l’autre, du plaisir des invités. Enfin, on commencera à parler sécurité !

Pommeau de douche intelligent Hydrao Aloe : pour les économies d’eau

Ce pommeau de douche arc-en-ciel à 70 € ne sert pas qu’à danser en vous lavant comme en boîte de nuit. En fait, la couleur de l’appareil se modifie à mesure que l’eau s’écoule. Cela vous permet de vous avertir quant à votre consommation. L’application vous permet même de compter vos économies (jusqu’à 70%). Un véritable investissement à la fois économique et écologique !

Enceinte connectée Sonos One : à utiliser seule ou en réseau

Cette enceinte connectée est une des plus chères qui existe (230 €) ! Bien entendu, compatible avec les assistants vocaux Google et Amazon Alexa, elle peut devenir le premier élément de tout un réseau de haut-parleurs à installer dans votre salon, avec un son stéréo des plus immersifs. En outre, l’application vous donne directement accès à des plateformes telles que Spotify, YouTube, Apple Music, ou encore Audible.

Détecteur de fumée intelligent Google Nest Protect : il détecte le monoxyde de carbone !

Pour terminer ce triptyque, voici notre premier objet connecté dédié à votre sécurité. Il s’agit en fait d’un des détecteurs de fumée les plus sophistiqués qui soient, affiché à 110€. En effet, il est capable de repérer du monoxyde de carbone dans l’air et de vous avertir par notification push sur mobile. Avec ses 400 tests automatiques quotidiens et son haut-parleur pour vous signaler l’origine du danger, ne craint presque aucun type d’incendie, si ce n’est aucun.

La maison connectée à 1000€ : des équipements intelligents dans toutes les pièces

Là, on commence à taper dans les objets connectés de luxe. On tient néanmoins à rappeler qu’il existe des versions bon marché de ces appareils, efficaces malgré tout. Mais ici, on n’a retenu que la crème de la crème !

Caméra de surveillance d’intérieur Netatmo Welcome : elle reconnaît les visages !

La sécurité est l’un des thèmes les plus privilégiés concernant la domotique. À ce titre, il existe, à ce jour, nombre de caméras d’intérieur et d’extérieur comme c’est le cas de la Netatmo Welcome (environ 100 €), qui fonctionne via Wi-Fi et sans abonnement. Détection de mouvements, reconnaissance faciale, surveillance en continu, stockage microSD des images et compatibilité avec les assistants vocaux seront vos atouts contre les intrusions.

Thermostat Intelligent Google Nest Learning : il comprend vos habitudes !

Le thermostat connecté de Nest arrive tardivement dans notre liste car relativement cher (170 €). Il observe et en mémorise vos habitudes. Même pas besoin de programmation, simplement des ajustements aux moments où le besoin s’en fait sentir. Une fonction « Chez moi/Absent » permet, en outre, de ne rien dépenser lors de vos week-ends de ski. Enfin, bien entendu, vous avez un compte rendu complet de votre consommation directement sur smartphone !

Alarme Connectée Ring Kit 5 Pièces : une sécurité sur mesure

Que faire avec les 230 € restants ? Vous pouvez, par exemple, compléter avec un kit d’alarme connectée comme la Ring Alarm. Les cinq pièces du package incluent :

Un hub ,

, Un détecteur de mouvements ,

, Un capteur d’ouverture ,

, Un pavé numérique ,

, Un amplificateur de portée.

La facilité d’installation et la commande à distance via application smartphone ont rendu ce type de système très populaire !

La maison connectée à plus de 2000€ : le nec plus ultra de la domotique

Bon, désormais, on considère que les grosses dépenses ne vous font décidément pas peur. Alors c’est parti pour le trio du bouquet final, valant plus de 1000 € à lui tout seul !

Serrure Connectée Yale Linus : avec des clés virtuelles !

Pour finaliser l’aspect sécurité de votre équipement domotique, quoi de mieux qu’une serrure connectée Linus Yale (250 €). Grâce au Wi-Fi, vous pouvez l’ouvrir sans clé, à distance, partager des clefs temporaires... D’autre part, la serrure intègre une fonction de fermeture automatique, qui réagit à la présence de votre smartphone. Nous voilà résolument au cœur de la domotique avec un appareil de cet acabit !

Robot Aspirateur-Laveur Yeedi Mop Station : avec serpillères rotatives !

Celui-ci, on l’aime vraiment bien ! Si vous arrivez à 50 ans et que vous n’avez pas de robot aspirateur-laveur chez vous… eh bien tant mieux : c’est qu’il vous reste de belles satisfactions à découvrir ! Le modèle choisi coute 650€. Cartographie intelligente, petite voix robotique pour les messages d’erreur, détection de tapis et vidange automatique des eaux usées, voilà autant d’arguments pour avoir des sols “super nickels”.

Dyson Nouveau Pure Cool pour une maison connectée et aérée !

Et voilà, on passe allègrement la barre des 2000 € en ajoutant le Dyson Nouveau Pure Cool à cette longue liste d’objets connectés. Ce purificateur d’air, qui fait ventilateur également, a l’avantage d’éliminer les odeurs alors qu’il capture les microparticules au moyen de son filtre HEPA. Soit vous le programmez, soit il s’ajuste à travers l’évaluation de l’air ambiant. Pollution et allergènes seront donc rapidement mis hors d’état de nuire dans votre pièce à vivre.