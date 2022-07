Avec l’arrivée des Primes Days d’Amazon, les réductions n’arrêtent pas et ce, dans tous les domaines du site, y compris la santé. C’est notamment le cas des brosses à dents de la marque Oclean. Pour l’occasion, elle brade son modèle X Pro à un prix défiant toute concurrence.

La brosse à dents haut de gamme Oclean X Pro est (enfin) en promo

Ce jour est enfin venu : la brosse à dents phare de Oclean connait une réduction. Et on peut dire qu’on est servi. Affichée sur le site officiel à 89€, cette brosse à dents connectée se retrouve sur Amazon à -39%, ce qui ramène le prix à 55€.

Attention, la durée de l’offre joue contre votre hésitation. La promotion court jusqu’au 14 juillet prochain. N’hésitez pas trop longtemps.

C’est une offre très intéressante si vous souhaitez acheter une brosse à dents haut de gamme, durable et on ne peut plus pratique à l’image de sa grande soeur, la Oclean X Pro Elite.

Où acheter la Oclean X Pro au meilleur prix ? PROMO SPECIALE Oclean X Pro version bleu Voir l’offre à -39% Une brosse à dents électrique personnalisable Comment une brosse à dents peut-elle être aussi chère alors que sa fonction n’est « que » de se laver les dents ? Et bien, c’est parce qu’elle possède de nombreux avantages particulièrement utiles pour avoir un sourire éclatant. D’abord, sa première fonction est qu’elle est connectée à l’application Oclean Care permettant d’établir des rapports quotidiens sur vos habitudes de brossage et vous donner des conseils sur la manière de mieux passer sur les zones que vous avez tendance à oublier. La brosse à dents possède un écran LDC permettant de connaître l’heure, la date et de gérer l’intensité, le mode et le temps de brossage. Un autre avantage de cette brosse à dents est sa personnalisation. En plus d’être proposée en différents coloris (bleu, rose, violet et vert), elle possède 3 programmes de nettoyage avec plus ou moins d’intensité — 32 niveaux. Enfin, avec une autonomie de 30 jours et un temps de charge rapide de 3h, il n’y a pas besoin de se soucier de la batterie de la Oclean X Pro. Les plus Brosse à dents connectée

Ecran LDC IPX7

Niveaux d’intensité et mode de brossage

Autonomie de 30 jours Les moins Avis négatif de l’application

Changement de brosse couteuse ( 20€ pour 8 rechanges