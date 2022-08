Brompton P Line Electric : le vélo ultra-compact à transporter partout

Brompton le constructeur anglais de vélos électriques revient et étoffe son catalogue avec le P Line Electric, son dernier modèle pliable. En plus d’être le vélo électrique le plus léger jamais conçu, son système de transmission nouvelle génération est, selon la marque, une prouesse de technologie.

L’entreprise Brompton s’était déjà fait connaître en 2020 avec la version électrique d’un modèle de vélo pliant, le C line. Ce modèle n’avait pas manqué de faire parler de lui et le constructeur londonien, fort de son succès, enrichit son catalogue avec le dernier né de la gamme : le P Line Electric. Reprenant le même ADN que son homologue, à savoir la simplicité et la maniabilité, ce vélo s’adresse avant tout à toutes les personnes souhaitant se déplacer aisément dans les grands centres urbains.

Pas besoin d’être un cycliste confirmé pour rouler en Brompton. Le constructeur n’en n’a pas oublié pour autant la qualité des matériaux pour ses vélos électriques dont l’assemblage est fait entièrement à la main par des professionnels dans ses locaux londoniens.

Brompton P Line Electric : un vélo électrique léger et maniable

C’est l’argument de vente du constructeur : la maniabilité de son vélo électrique. Et qui dit maniabilité dit bien évidemment légèreté. Alors que la plupart des vélos électriques affichent 20kg sur la balance, avec un poids de seulement 12,7kg (15,7kg avec la batterie), le P Line Electric est sans doute l’un des plus légers du marché. Pour sa conception, le constructeur reste sur du fait main et opte pour un cadre arrière en titane sur mesure et un nouveau système de transmission à 4 vitesses accessible sur une seule et même manette. Grâce à ces nouveaux composants, fruits d’années de recherches, le P Line Electric offre une conduite à la fois fluide et stable.

Le P Line Electric est facile à transporter et se plie en seuleument 20 secondes !

“Nous sommes très fiers de dévoiler le P Line Electric, le vélo électrique pliant le plus léger et le plus compact du marché. C’est aussi l’aboutissement d’années de recherche et de développement où chaque composant a été créé en interne et préalablement rôdé sur les modèles P Line et T Line. » Will Butler- Adams, PDG de Brompton Bicycle.



Performances du P Line Electric

Côté performance, ce nouveau modèle peut atteindre selon les normes en vigueur les 25km/h en vitesse de pointe sur 3 niveaux d’assistance. Brompton n’a d’ailleurs pas lésiné sur les moyens pour offrir la meilleure des technologies d’assistance électrique à ses utilisateurs. Pour ce faire, la marque s’est associée à la société Williams Advanced Engineering (célèbre pour ses technologies avancées appliquées dans ses divers modèles de Formule 1) et a doté son modèle d’une roue-moteur compacte de 250 KWh. Le capteur, quant à lui, est situé dans le boîtier et sait exactement quand s’enclencher.

Le P Line Electric permet d’effectuer 70km sur une seule charge grâce à sa batterie en Lithium ion. La recharge complète de celle-ci est estimée à 4 heures. De par la conception pliable de l’engin, le constructeur n’a pas d’autres choix que de rendre sa batterie amovible – celle-ci est rangée dans une sacoche placée à l’avant du cycle.

Brompton s’est associé Williams Advanced Engineering pour une assistance électrique performante

Prix et disponibilité

Le P Line Electric affiche des finitions métalliques 3D épurées disponibles dans les coloris Storm Grey et Midnight Black. La marque souligne que chaque pigment est composé et appliqué dans le respect de l’environnement et de l’énergie grâce à l’utilisation de sources 100% renouvelables. Le prix est affiché à 4195 euros et le porte-bagages arrière reste optionnel. Celui-ci offre un kit supplémentaire de roulettes qui permet de mieux faire rouler le vélo une fois plié.