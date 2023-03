Cette moto électrique parfaite pour frimer sur la plage a une date de sortie

La célèbre marque de moto électrique, Brixton, annonce la concrétisation de son concept de moto électrique, nommé Layback et présenté à l’EICMA 2022 : un « beach cruiser » au look décontracté pour frimer sur les bords de mer.

Ces dix dernières années, il était très rare de voir les 10 plus gros constructeurs de motos présenter un modèle électrique. Mais depuis peu, certaines marques emblématiques comme BMW, Harley-Davidson ou Yamaha ont commencé à étendre leur gamme à ce nouveau segment. Plus récemment, c’est la marque de moto vintage Brixton qui a lancé son propre concept de moto électrique pour la plage. Baptisée Layback, la moto devrait voir le jour dès 2024.

Sur le même sujet, retrouvez notre sélection des meilleures motos électriques du marché

Une moto électrique type « beach cruiser » au look décontracté

Connue pour ses motos style « néorétro », Brixton a été créée en 2014 par le groupe KSR Moto — qui possède aussi Motron, Malaguti, Lambretta et la marque de scooters électriques Niu. Après l’annonce de sa dernière scrambler, la Cromwell 1200 X, c’est au tour d’un modèle plus original de faire son apparition.

En effet, lors de l’EICMA 2022 de novembre dernier, la marque a présenté un concept de moto pour le moins originale : un « beach cruiser » électrique nommé Layback. Aux antipodes des autres modèles de Brixton, cette moto électrique se destine à un usage exclusivement de bord de mer, pour les surfeurs ou les sorties bronzette à la plage.

Même si les caractéristiques annoncées sont encore maigres, ces dernières promettent un modèle très alléchant. Avec une autonomie annoncée de 100 km, deux packs de batterie amovibles, des pneus Fat Bike de 20 pouces et un design léché, la Brixton Layback pourrait bien s’imposer comme un véhicule à part entière et ravir les fans de Bodhi et Brice de Nice.

Côté rangement, la moto pourrait intégrer un sac de transport et un espace pour y mettre sa serviette de plage.

Jusque-là encore au stade de concept, la Brixton Layback devrait voir le jour l’année prochaine. C’est en tout cas ce que la marque a annoncé dans un communiqué en parlant de « la concrétisation pour 2024 du concept-bike présenté à l’EICMA 2022 : la Layback« . Et en attendant sa sortie, on guette les moindres annonces sur des nouveaux détails de ce qui pourrait devenir la « méhari » de la moto.

Autre actualité sur le sujet des motos, la présentation de la Colibri M22, un concept étonnant moto électrique pliable.