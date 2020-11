L’entreprise française spécialisée dans la domotique, Somfy, vient d’annoncer la compatibilité de sa box TaHoma avec le HomeKit d’Apple. Cela sera effectif dès le 1er décembre 2020.

Somfy est un pionnier dans le domaine de la maison connectée. L’entreprise parisienne est d’ailleurs le leader mondial des ouvertures et fermetures automatisées pour la maison et le bâtiment. C’est aussi un acteur dans le domaine des thermostats et alarmes connectées. La firme française développe, depuis 50 ans des volets roulants électriques, des brise-soleils orientables, mais aussi des stores automatisés. Déjà compatible avec différents assistants personnels, la box domotique TaHoma élargit encore davantage sa compatibilité avec le HomeKit de la firme à la pomme.

Le HomeKit d’Apple pourra contrôler la box TaHoma de Somfy

Dans un communiqué de presse, l’entreprise du 9ème arrondissement de Paris vient d’annoncer que sa Box TaHoma de contrôle automatique des ouvertures et fermetures sera très prochainement compatible avec Apple HomeKit. Selon Somfy, c’est le 1er septembre que la compatibilité sera effective. Dans une semaine donc, les utilisateurs de l’assistant personnel de la firme de Cupertino n’auront qu’à dire « Dis Siri, ouvre les volets de la chambre » pour que la les volets s’ouvrent automatiquement même s’ils sont encore dans leur lit.

Déjà compatible avec d’autres assistants personnels

La compatibilité de la box TaHoma avec HomeKit n’est que dans la continuité des efforts de Somfy. En effet, son système de maison intelligente est déjà compatible avec Amazon Alexa, l’assistant de Google ou bien encore aussi IFTTT. La compatibilité s’étend donc désormais à tous les principaux assistants personnels dotés de contrôle vocal dans le marché de la maison connectée.

Une compatibilité TaHoma toutefois limitée géographiquement

Notez que cette compatibilité de la box TaHoma avec le système de la marque à la pomme ne sera pas disponible partout. En effet, la disponibilité se limite, pour le moment, seulement à l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.