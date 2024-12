Boulanger fait fondre le prix d’un des meilleurs appareils à raclette

Vous souhaitez un appareil à raclette polyvalent qui combine deux fonctions : raclette traditionnelle et pierre de cuisson ? Profitez de la promotion sur celui de Lagrange.

Sa pierre de cuisson amovible garantit des viandes et légumes cuits à la perfection, tandis que ses 8 poêlons profonds permettent de faire fondre une généreuse portion de fromage pour chaque convive. Avec une puissance de 1200 W , il assure un fromage fondu en un rien de temps, même pour les tablées les plus impatientes.

Fabriqué en France avec des matériaux durables, cet appareil allie design élégant et robustesse. Et avec la promo Black Friday chez Boulanger, vous pouvez l’avoir pour 79,99 €, de quoi allier plaisir et économies !

L’appareil à raclette Lagrange à -20% sur Boulanger

Actuellement, l’appareil à raclette Lagrange Élément bleu abysse est disponible chez Boulanger au prix promotionnel de 79,99 € au lieu de 99,99 € . Avec ses fonctionnalités 2-en-1 et sa capacité à régaler jusqu’à 8 personnes , cet appareil est une excellente option pour tous ceux qui aiment faire des raclettes en famille ou entre amis.

Déjà très appréciée par ses utilisateurs, il bénéficie de la très bonne notre de 4,8 sur 5 sur Boulanger. Et autre point fort, il est fabriqué en France.

Pourquoi choisir la Raclette Lagrange Élément ?

2 fonctions pour varier les plaisirs : combinez raclette traditionnelle et pierre de cuisson pour satisfaire tous les goûts, des amateurs de fromage aux adeptes de grillades.

8 poêlons profonds et antiadhésifs : chaque convive profite d'un poêlon généreux, facile à nettoyer grâce à son revêtement antiadhésif.

Puissance de 1200 W pour un fromage fondu rapide : votre raclette est prête en un temps record, pour ne pas avoir attendre votre fromage trop longtemps.

Design élégant et durable : fabriqué en France, l'appareil associe des matériaux solides à une finition moderne et authentique.

Pierre de cuisson amovible pour des grillades parfaites : offrez à vos convives des légumes croquants ou des morceaux de viande grillés, directement sur la pierre.

Entretien simplifié : les poils et la pierre se nettoient facilement, vous permettant de profiter pleinement de vos repas sans les traces du nettoyage.

