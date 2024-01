Bouilloire : 3 erreurs à ne surtout pas faire avec son eau pour éviter une catastrophe

Certaines pratiques courantes pour chauffer son eau dans une bouilloire peuvent l’endommager ou nuire à votre santé. Eau stagnante, eau réchauffée et remplissage, voici les erreurs à ne pas commettre.

Chauffer son eau à la bouilloire est devenu un indispensable dans les foyers, pour se faire son infusion, son thé, remplir sa bouillotte… Un accessoire précieux et efficace, mais dont il faut faire attention. Les modèles de bouilloires sont différents, plus ou moins puissants, programmables ou à température réglable. Mais tous peuvent rendre l’âme, aussi haut-de-gamme soient-elles, si certaines mesures ne sont pas respectées.

A lire aussi 30 idées-cadeaux Made in France pour tous les budgets et tous les goûts

Faire réchauffer de l’eau déjà chaude

Vous vous faites un thé, mais vous mettez trop d’eau dans la bouilloire, que faites-vous ? Par souci d’anti-gaspillage, vous décidez de laisser le surplus dans la bouilloire et vous vous dites qu’il resservira pour plus tard. Halte-là.

Réchauffer de l’eau qui a déjà été chauffée implique deux contrariétés qu’il est préférable d’éviter.

L’eau a changé de composition puisqu’elle a libéré de la vapeur lors de la première ébullition qui se redépose sur l’eau. Au final, le goût est altéré et à forte dose, cela peut être nocif.

et à forte dose, cela peut être nocif. Si vous utilisez de l’eau chaude du robinet pour la mettre dans la bouilloire et gagner du temps, vous faites fausse route. L’eau déjà chaude est plus facilement porteuse de bactéries, ce qui la rend moins propre à la consommation que de l’eau froide.

A lire aussi 5 raisons irréfutables de craquer pour un airfryer

Mettre trop d’eau… ou pas assez

Autre erreur souvent commise lors de l’utilisation de sa bouilloire : mettre trop peu d’eau (pour avoir la quantité parfaite pour sa tasse) ou en mettre trop (et faire du thé pour vos 10 convives en une seule fois).

La jauge indiquant la qualité minimum et maximum d’eau à mettre n’est pas là pour faire jolie. Si vous n’en mettez pas assez, vous risquez d’endommager la résistance de votre bouilloire. À l’inverse, si vous dépassez la qualité maximale autorisée, l’eau peut déborder

Laisser l’eau stagner dans la bouilloire

En plus de nuire à votre santé, l’eau stagnante est mauvaise pour votre bouilloire. Lorsqu’elle reste longtemps dans un contenant, elle a tendance à former du tartre et du calcaire. Ce qui peut s’avérer problématique, à moins que vous la détartriez très régulièrement. Il vaut mieux éviter de devoir en acheter une nouvelle tous les six mois.