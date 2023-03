Une bouche connectée pour embrasser à distance ? La fausse bonne idée venue de Chine

Un objet chinois breveté par l’Institut professionnel de technologie mécatronique de Changzhou offre la possibilité aux couples ayant une relation à distance de s’embrasser même à des centaines de kilomètres ! Incroyable, non ? non !

« Au bout du téléphone, il y a votre voix. Et il y a les mots que je ne dirai pas »… si pour Françoise Hardy l’amour à distance était synonyme de souffrance, des inventeurs chinois pourraient ajouter bien plus que la voix à l’autre bout du téléphone. Leur dispositif « innovant » fonctionne par un système de bouches en silicone connectées et permet d’embrasser votre partenaire à distance (ou presque).

Baisers connectés : mais quoi ?

Soyons clair et précis ! La bouche en silicone est connectée à votre smartphone par Bluetooth grâce à une application où vous pouvez y enregistrer des bisous que l’application retranscrira à votre partenaire. Pour ce faire, l’ustensile retient la force et la chaleur de votre embrassade afin de le reproduire grâce à ses lèvres en silicone…

Remote kissing device for long-distance lovers, invented and patented by Chinese university student in Changzhou City.

The mouth-shaped module, served as an inducing area for lovers to make the kiss and then it can transfer kiss gesture to the "mouth" on the other side. pic.twitter.com/5i2ogMiUXe — China in Pictures (@tongbingxue) February 22, 2023

Le créateur Jiang Zhongli aurait créé cet objet après avoir vécu une relation à distance avec sa petite amie. On ne doute pas une seconde que les relations à distance peuvent être éprouvantes et qu’il existe un véritable marché pour ce genre d’objets. Toutefois, voir ces deux lèvres en plastiques s’activer dans le vide est particulièrement dérangeant.

Mais à la rigueur, pourquoi pas : le ou les problèmes sont ailleurs.

On aurait presque envie de l’embrasser ? Non…

L’application mélangeant Tinder et Big Bisou

L’application ne fait pas que restituer la sensation du bisou de votre conjoint, mais s’étend également au bruit… Lors de l’enregistrement, les petits smack et les bruits de salive sont conservés pour ajouter toujours plus de réalisme à l’expérience.

Pour un bisou 2.0 toujours plus vrai !

À la limite, si vous êtes fan d’ASMR, ces déglutitions peuvent avoir un aspect apaisant et relaxant (on ne vous juge pas). Mais là où l’application nous perd définitivement, c’est quand elle pense aussi à ceux qui ne sont pas en couple.

En effet, l’interface propose également un hub de rencontre baptisé « Kissing Square« où des inconnus peuvent échanger en ligne et s’embrasser à distance. Et c’est pas fini ! Les développeurs ont même pensé à celles et ceux qui sont seuls et ne comptent pas trouver l’amour… En créant un baiser, vous pouvez le partager avec votre partenaire, mais aussi avec le monde entier. Ainsi, des personnes solitaires peuvent télécharger et expérimenter cette embrassade de couple en solo.

Si vous voulez un avant-goût…

Retrouvez aussi : la douce voix de Melba pour pimenter votre vie de couple !

Kissenger, le concurrent des baisers connectés !

Contrairement à la version de Jiang Zhongli, le Kissenger ne possède pas de lèvres. Les plus lubriques d’entre vous ne seront donc pas tentés d’y mettre autre chose que la bouche et cela donne un aspect moins terrifiant à l’objet.

Cette absence de lèvres permet aussi à l’objet d’être plus discret dans votre intérieur. Imaginez : vous avez l’objet chez vous et vous invitez des amis. Un de vos convives s’absente et tombe sur votre machine à bisou. Il revient et vous dit « c’est quoi ça ? »… Situation cocasse, mais il vous sera bien plus simple de sortir une excuse plus ou moins convenable avec le deuxième objet qu’avec le premier – qui ne laisse aucune place au doute.

Vous l’aurez compris, on ne croît pas beaucoup dans cette bouche connectée pour embrasser votre bien-aimé à l’autre bout du monde. Bien qu’il existe un véritable marché de la tech pour l’amour à distance, cette innovation semble plus tenir du gadget rigolo créé uniquement pour le buzz que du réel outil du quotidien. Nul doute que pour 40 $, vous saurez trouver d’autres achats bien plus utiles…