Le pari très risqué des nouveaux écouteurs Bose : ce que vous devez savoir avant de les acheter

Bose vient de dévoiler sa toute nouvelle gamme d’écouteurs : les Ultra Open Earbuds. Leur particularité ? Un design à mi-chemin entre les écouteurs classiques et les boucles d’oreilles.

Fin d’année dernière, Qualcomm révélait une étude faisant état des différents critères de sélection lors de l’achat d’écouteurs sans fil et, surprise, la qualité audio n’apparait qu’en 4ᵉ position derrière l’autonomie, le prix et surtout : le confort !

Fort de cette analyse, Bose abandonne le format plus imposant de ses QuietComfort et se tourne vers un design plus épuré, léger et surtout plus confortable. Mais ce gain de confort ne se fait pas sans une perte majeure…

Du confort en plus, de la tranquillité en moins

Si les Bose Ultra Open Earbuds gagne en esthétisme et en confort grâce à leur nouveau design, ils perdent indéniablement en isolation sonore…

En effet, ces écouteurs ne sont pas intra-auriculaires et ne bénéficient donc ni de réduction passive (juste le fait de boucher l’oreille) ni de réduction active du bruit – aussi appelé ANC… Bien d’autres écouteurs avaient fait ce pari comme les OpenFit de Shokz (que nous avions testé) et le résultat demeurait peu convaincant en extérieur…

Le principe de ces écouteurs est qu’il est très facile d’écouter sa musique et son environnement en simultané, mais avoir constamment les bruits extérieurs devient vite désagréable dans la rue ou dans les transports.

Conscient de ce problème, Shokz avait toutefois annoncé que ses écouteurs étaient avant tout des appareils de bureau et avait limité les visuels en extérieur… Bose semble quant à lui, jouer la carte de l’écoute consciente à fond : peut-être ont-ils trouvé la solution pour limiter la cacophonie dans les transports.

Des écouteurs extrêmement performants (sur le papier)

En dehors de son design plus confortable qui épouse les formes de l’oreille, les Bose Ultra Open Earbuds embarque de nombreuses autres qualités comme :

4 micros dont 2 sur chaque écouteur.

Le Bluetooth 5.3 et une connexion jusqu’à 9 mètres.

7,5 heures d’autonomie en mode classique.

10 minutes de charge suffisent pour 2 heures d’écoute.

Quelques réserves sur les derniers écouteurs Bose

Malheureusement, même en faisant fi de l’isolation sonore qui reste à tester, certains points semblent quelque peu contraignant pour les Ultra Open Earbuds de Bose…

On note notamment un indice de protection faible : seulement IPX4. Cela signifie que les écouteurs n’ont pas du tout été testés contre les poussières (X) et ne profitent que d’une protection contre les projections d’eau provenant de toutes les directions (4/9 possible)… Autant dire qu’à presque 350€, on était en droit d’attendre mieux.

Le dernier point est purement subjectif, mais les écouteurs, aussi confortables puissent-ils être, ne sont pas des plus esthétiques… Supposés être des boucles d’oreilles, les oreillettes Bose ne brillent pas par leur finesse et évoquent davantage un antivol ou un bracelet électronique que le dernier bijou à la mode…