Où recharger sa voiture électrique gratuitement ? 4 astuces pour ne pas dépenser un euro à la borne

Dans le but d’agrandir le nombre d’utilisateurs de voitures électriques, certaines enseignent proposent de recharger votre véhicule gratuitement. On vous explique où et comment en profiter.

Vous possédez une voiture électrique et bénéficiez déjà de tarifs bien plus avantageux que ceux de l’essence lorsqu’il s’agit de refaire le plein ? Vous le savez probablement – car cela a sûrement été une des raisons de votre achat – mais il est possible de payer encore moins cher et de profiter de recharges gratuites… pour le moment.

La recharge électrique gratuite : le début de la fin ?

C’est une marotte au sein de l’écosystème des voitures électriques. Chaque année, de nombreux articles sortent expliquant que la recharge gratuite ne sera bientôt qu’un lointain souvenir et que le tarif avantageux aux bornes pourrait bien augmenter brutalement.

Il est évident qu’a minima en 2035, certains avantages s’évaporeront lorsque les voitures thermiques neuves ne pourront plus être vendues et que les conducteurs devront obligatoirement se tourner vers l’électrique : mais certains avantages commencent d’ores et déjà à s’estomper.

En Belgique, par exemple, les magasins Lidl vont très prochainement cesser de proposer la recharge gratuite.

« Nous allons passer à un système payant […] il n’y a pas encore de date précise mais cela ne traînera pas » Le porte-parole de Lidl pour Het Belang van Limburg

On peut également citer le cas de plusieurs villes dans l’Yonne qui ont vu les 150 bornes gratuites gérées par le SDEY (Syndicat Départemental d’Énergie de l’Yonne) devenir payantes du jour au lendemain en décembre 2022.

Pour l’instant, les bornes de recharge gratuites sont encore accessible, mais un jour…

La recharge gratuite toujours possible (pour le moment)

Quoi qu’il en soit, pour le moment, de nombreuses sociétés proposent encore la recharge gratuite de votre véhicule électrique. Lesquels et comment les trouver ?

Il existe de nombreuses applications mobiles permettant de localiser les bornes de recharge. Waze a récemment intégré une fonctionnalité pour trouver les bornes proches de vous mais d’autres applications vont bien plus loin comme Chargeway, PlugShare ou abetterrouteplanner en offrant la possibilité d’adapter votre trajet à l’avance en fonction des bornes sur votre passage.

Fini les longues recherches de bornes électriques.

Charger sa voiture dans les parkings de supermarchés

Si les Lidl en Belgique vont bientôt mettre fin à la gratuité de ces places, ce n’est pas encore le cas partout ailleurs. Ainsi, Carrefour, Leroy Merlin et pour le moment les Lidl français proposent toujours des bornes gratuites pour recharger votre véhicule.

Charger sa voiture électrique chez son concessionnaire

Les concessionnaires proposent généralement des places gratuites dans leur parking (il convient tout de même de se renseigner à l’avance car certains n’en ont que très peu et bien que gratuites : les places sont chères).

En outre, quelques marques comme BMW permettent de gagner un an d’abonnement gratuit au système Ionity lors de l’achat d’un véhicule neuf.

Charger son véhicule dans un hôtel, un restaurant ou au bureau

Tout comme les parkings de supermarchés, certains restaurants et hôtels mettent à la disposition de leurs clients des bornes de recharge.

Enfin, certaines entreprises se sont équipées de bornes de recharges pour leurs employés, alors autant en profiter pendant qu’elles sont encore gratuites.