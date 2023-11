Bonus réparation : l’aide va doubler pour certains de vos appareils électroménagers

Juste après avoir soufflé sa première bougie, le bonus réparation électroménagers va augmenter à partir de l’année prochaine. Un bon moyen de limiter ses coûts et d’éviter d’acheter neuf.

S’inscrivant dans la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC), l’État a décidé en décembre 2022 de proposer une aide pour toutes les personnes qui souhaitent faire réparer leur appareil électroménager. Ce bonus réparation a pour objectif d’allonger la durée de vie de ces appareils et d’inciter à ne pas acheter un nouveau produit de remplacement.

À partir du 1ᵉʳ janvier 2024, ce bonus sera doublé sur certains de ces appareils, et de nouveaux seront même ajoutés. Si certaines conditions restent requises, le nombre de produits continue de s’élargir, allant de la télévision au lave-vaisselle, en passant par le rasoir électrique.

Quels sont les critères pour bénéficier du bonus réparation ?

Le bonus réparation concerne l’intervention sur un produit défectueux qui nécessite d’être réparé pour fonctionner. Il est directement déduit de votre facture. Ce bonus peut être appliqué pour le textile, les vélos ou encore les appareils électroménagers. Pour ces derniers, les critères d’éligibilité ne changeront pas lors de l’augmentation de l’aide :

La garantie constructeur doit être dépassée et aucune assurance ne doit couvrir votre appareil électroménager (extension de garantie comprise). Ainsi, il faut que votre appareil ait au moins deux ans d’ancienneté.

et aucune assurance ne doit couvrir votre appareil électroménager (extension de garantie comprise). Ainsi, il faut que votre appareil ait au moins deux ans d’ancienneté. L’appareil doit avoir été acheté en France par un particulier (les professionnels ne sont pas inclus dans le bonus)

(les professionnels ne sont pas inclus dans le bonus) L’appareil doit être conforme aux réglementations (pas une contrefaçon, conforme aux normes…)

(pas une contrefaçon, conforme aux normes…) L’appareil doit disposer d’une plaque signalétique ou d’un numéro d’identification / IMEI

ou d’un numéro d’identification / IMEI La réparation doit être réalisée par un professionnel agréée « QualiRépar »

Aussi, certaines interventions ne sont pas éligibles au bonus réparation. Cela concerne les dommages d’ordre non fonctionnels, les problèmes résultant d’un usage non conforme, le remplacement des consommables (encres, batterie, ampoules…) ainsi que les défauts logiciels.

À partir du 1er janvier 2024, les critères seront plus laxistes avec l’intégration progressive de la « casse accidentelle » comme éligible au bonus. Par exemple, les écrans de téléphones endommagés seront inclus dans l’aide.

Quels sont les nouveaux produits électroménagers éligibles ?

Parmi la liste des produits éligibles, on retrouve d’abord les 49 appareils électroménagers détaillés lors de la création du bonus. À savoir les gros et petits équipements ménagers, les télévisions, l’électronique grand public, les appareils photo avec optique séparée, les équipements informatiques et communications, les gros et petits outillages ainsi que les jouets et équipements de loisir et de sport.

Liste des grandes catégories d’appareils électroménagers éligibles (gouvernement.fr)

Cette liste s’allonge à partir du 1ᵉʳ janvier 2024 avec l’arrivée de 24 nouveaux appareils éligibles portant le total à 73 produits électroménagers.

Nouveaux appareils électroménagers éligibles Montant du bonus réparation Épilateur 15€ Lisseur 15€ Rasoir électrique 15€ Tondeuse 15€ Sèche-cheveux 15€ Four posable 15€ Friteuse 15€ Robot multifonctions 15€ Robot pâtissier 15€ Robot/Préparateur chauffant 15€ Purificateur d’air 15€ Ventilateur 15€ Téléphone fixe 15€ Humidificateur 15€ Nettoyeur vapeur 20€ Four micro-ondes 20€ Outillage électroportatif 20€ Climatiseur mobile 25€ Téléphone portable 25€ Moniteur 30€ Imprimante 35€ Ordinateur fixe/tout-en-un 50€

Il est important de noter que les réparations à distance seront également couvertes par le bonus réparation dès 2024.

Quels sont les nouveaux montants de l’aide ?

La grande majorité des appareils électroménagers éligibles verront une augmentation de leur bonus réparation à compter du 1er janvier 2024. Ce prix sera doublé, voir plus, pour 5 d’entre eux :

Ancien bonus Nouveau bonus Aspirateurs (balai/robot/traineau) 15€ 40€ Lave-linge 25€ 50€ Lave-vaisselle 25€ 50€ Sèche-linge 25€ 50€ Téléviseur 30€ 60€

Pour l’autre grande majorité des produits, le ministre de la Transition écologique a annoncé une augmentation de l’aide de 5€. Plus de 30 produits sont concernés tels que les plaques de cuisson (de 20€ à 25€), les drones (de 15€ à 20€) ou encore les bouilloires (de 10€ à 15€). Notons que pour les ordinateurs portables, le seuil de déclenchement (prix à partir duquel il est possible de bénéficier de l’aide) passe de 180 euros à 150 euros.