Promotion Steam Deck : est-il possible de l’obtenir moins cher ?

La console Valve reste une exclusivité Steam, mais cela ne veut pas dire qu’elle est introuvable ailleurs. Le marché de l’occasion reste une solution : Rakuten, LeBonCoin, etc.



Des Steam Decks sont trouvables à des prix légèrement inférieurs sur LeBonCoin. Prévoyez en moyenne 500 euros pour la version 256 Go sans les accessoires. Les rares modèles présents sur Rakuten sont plus chers que les neufs (650 euros pour 256Go et 949 euros pour 512Go).