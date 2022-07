Avec les Prime Day, Amazon propose une large sélection de produits à prix réduits, de quoi s’équiper pour les vacances. Face à un catalogue aussi vaste, nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres de montres connectées.

L’arrivée de l’été est la période idéale pour se remettre au sport et à la randonnée. Dans ces conditions, quoi de mieux qu’une montre connectée pour suivre vos résultats et votre activité ? Face à un marché des smartwatch qui se densifie un peu plus chaque année, nous avons repéré les meilleures affaires des Amazon Prime Day. Retrouvez dans cet article la montre connectée qui vous conviendra le mieux.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic, un modèle de polyvalence

Nous l’avions évoqué dans notre comparatif des meilleures smartwatch Samsung, la Galaxy Watch 4 Classic dispose de toutes les qualités de la Galaxy Watch 4 standard tout en arborant un design plus travaillé, inspiré des codes de l’horlogerie traditionnelle. En résulte une montre complète, précise et agréable à regarder.

Avec les Prime Day, la Galaxy Watch 4 Classic est annoncée à 196,99€ avec en plus une offre de remboursement de Samsung de 70€ pour faire baisser le prix à 126,99€.

Si l’offre de remboursement de Samsung prend fin le 19 Juillet, la vente flash Prime Day prendra fin le 13 Juillet à minuit, alors dépêchez vous pour profiter de ce tarif réellement avantageux !

Les plus Design très réussi

Style plus affirmé que la Galaxy Watch4

Lunette tournante qui facilite la navigation dans les menus Les moins Modèle un peu plus cher que la version standard

Poids plus élevé que la Galaxy Watch4

PROMOTION Samsung Galaxy Watch4 Classic à -38% Acheter Cette promo de la Galaxy Watch 4 Classic est-elle vraiment intéressante ? Affiché à 126€, la promotion est particulièrement alléchante

Garmin Fenix 6X PRO, la montre connectée des aventuriers à ne pas manquer

Si la Garmin Fenix 6X Pro a récemment été remplacée par la Fenix 7, elle reste une références des montres connectées dédiées au sport et à l’aventure. Ultra complète et dotée d’une batterie lui conférant une autonomie proche des 21 jours, elle se révèle efficace dans tous les milieux et toutes les activités. Plus abordable que sa remplaçante, elle vous pourra vous suivre partout avec son look de baroudeuse et son verre saphir se révèlent très résistants et peuvent affronter toutes les conditions.

Affichée à 349€ pour les Prime Day, la Garmin Fenix 6X PRO est à ce prix là une véritable affaire !

Alors quelle n’est jamais descendue sous la barre des 419€ et qu’elle est plus généralement disponible aux alentours des 500€, vous pouvez l’obtenir sur Amazon pour 349€ soit 150€ d’économie ! Un prix record pour cette montre haut de gamme. Attention, l’offre n’est disponible que jusqu’au 13 Juillet à minuit, il s’agit donc de se dépêcher pour en profiter !

Les plus Qualité de fabrication et de finition

Design réussi

Bonne autonomie

Ultra polyvalente Les moins Boîtier imposant

PROFITER DE LA PROMO Garmin Fenix 6X PRO à seulement 349€ Acheter

Fossil Gen 6 Femme, une montre élégant et polyvalente

Connue pour ses montres de luxe, Fossil a rapidement intégré le marché des montres connectées pour femme avec succès. Sa 6e génération de smartwatch pour femme arborant un look chic et distingué fonctionne avec WearOS, le système d’exploitation de Google. Côté fonctionnalités, elle dispose de capteurs de santé véritablement précis comme le cardiofréquencemètre et l’oxymètre.

Habituellement vendue à un prix de 199€, elle passe sous les 140€ à l’occasion des Prime Day, une offre à ne pas manquer !

Attention, les Prime Day ne durent que jusqu’au 13 Juillet à minuit. Il ne faut donc pas tarder à la commander pour bénéficier de ce prix canon !

Les plus Design réussi

Qualité de fabrication

Capteurs de santé

fonctionne sous WearOS Les moins Pas d’ECG

Pas de 4G

PROMOTION PRIME DAYS Fossil Gen 6 pour femme Acheter