Bon Plan : Le PC portable Gamer Lenovo Legion 5 à prix canon

Dans le monde des PC portables, trouver un PC Gamer qui reste polyvalent et à un prix raisonnable s’avère parfois être un véritable casse-tête. Il faut en effet prendre de nombreux critères en compte comme les performances, la qualité de l’écran, la connectique ou encore le poids. Autant de critères qui peuvent s’avérer rédhibitoires selon les usages de chacun.

Heureusement grâce à Meilleure-Innovation, vos recherches s’arrêtent ici ! Nous avons sélectionné pour vous le PC Portable Gamer Lenovo Legion 5 qui bénéficie d’une réduction de 20% sur le site marchand CDiscount par rapport à son prix habituel.

Avec son écran IPS Full HD de 15,6″ et son processeur Intel i5, ce PC portable offre des performances solides et ravira autant les étudiants que les joueurs avertis !

Les plus Performances

Poids contenu

Evolutif Les moins Pas de système d’exploitation fourni

Chargeur de batterie volumineux

Des performances qui font honneur à la marque Lenovo

Le tandem processeur – carte graphique est un élément fondamental de la qualité d’un PC destiné au jeu vidéo. Lenovo l’a bien compris en associant le processeur à 4 cœurs Intel Core i5 (10e génération) de 2.5 GHz à une carte graphique RTX 2060 (6Go de RAM). Ce duo permet d’obtenir des performances très généreuses pour un ordinateur gamer d’entrée de gamme. Pour les plus exigeants d’entre nous, la mémoire vive de 8Go pourra être augmentée grâce au deuxième slot disponible (Mémoire RAM totale disponible : 32 Go DDR). Concernant le stockage, le constructeur a priorisé la rapidité en équipant son PC portable d’un disque dur SSD de 256 Go. Grâce à son deuxième emplacement SSD libre, le stockage est lui aussi évolutif et permet d’augmenter la mémoire totale de l’ordinateur.

Lenovo Legion 5, un ordinateur performant et évolutif

Avec cette promotion de 20%, le Lenovo Legion 5 désormais à 699€ propose un excellent rapport performances/prix.

Un PC adapté aux jeux vidéo comme à la bureautique

Présentant un châssis de qualité aux finitions valorisantes, le Lenovo Legion 5 conserve un poids contenu de 2,46 kilos pour être aisément transporté. Son écran de 15,6″ offre une qualité d’image remarquable qui conviendra à tous les usages. En effet, la dalle IPS de 39cm propose un affichage Full HD avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, parfait pour les jeux vidéo et la bureautique.

La connectique n’est pas en reste puisque le Legion 5 est équipé de 4 ports USB, d’un port USB-C, d’une prise LAN ainsi que d’une prise HDMI sans oublier la fameuse prise combo casque/microphone sur laquelle vous pouvez brancher un casque gaming. Pour un plus grand confort d’utilisation, le clavier doté d’un pavé numérique est rétro-éclairé. Indispensable pour jouer de nuit !

Le clavier rétroéclairé, un indispensable pour qui veut jouer dans n’importe quelle condition !

Vendu sans système d’exploitation, vous pourrez choisir Windows 11 ou un autre OS en fonction de votre usage. Côté service après vente, Lenovo propose une garantie de 2 ans sur l’ordinateur et 1 an sur la batterie, un aspect rassurant lors d’un tel investissement.

Pour 699€, le Lenovo Legion 5 offre une configuration de qualité à ne surtout pas manquer pour les joueurs occasionnels comme les joueurs avertis.