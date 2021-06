Bon Plan Xiaomi : Redmi Note 10 Pro et Redmi Note 10S

Redmi Note 10 Pro vs Realme 8 Pro

Les smartphones Xiaomi ne sont plus à présenter. La marque chinoise a frappé un grand coup ces dernières années en proposant des portables performants à petits prix. Ses gammes Mi et Redmi ont fait leurs preuves. En juin 2021, par exemple, le Redmi Note 10 a été le smartphone le plus vendu dans le monde sur Amazon.

A l’occasion des Promos d’été sur Aliexpress, les bons plans sont proposés par Xiaomi sur certains de leurs portables. Le Redmi Note 10 Pro et le Redmi Note 10S sont aujourd’hui affichés à des prix très intéressants.

🔥 Bon plan Code Promo d’été 2021 Il existe plusieurs codes promo qui sont limités dans le temps et dans leurs nombres. Alors n’attendez pas ! Pour savoir les meilleurs coupons que pourrez utiliser en fonction de leur disponibilité, voici une liste : 25€ offerts dès 200€ d’achat : AESOLDES25

20€ offerts dès 160€ d’achat : AESOLDES20

25€ offerts dès 200€ d’achat : FRJUNE20

20€ offerts dès 160€ d’achat : FRJUNE15

10€ offerts dès 100 € d’achat : ADMITAD13

10€ offerts dès 100€ d’achat : 618ALI13 Ces offres peuvent parfois être cumulables. Nous avons réussi par exemple à en ajouter deux lors d’un achat pour une réduction totale de 40€ !

Caractéristiques du Redmi Note 10 Pro

Le Redmi Note 10 Pro embarque ce qu’il se fait de mieux pour les portables à moins de 300€. Ce smartphone XXL possède un écran de 6.5 pouces et possède une définition Full HD. Côté stockage, c’est un bon compromis trouvé par Xiaomi avec le choix entre 64 ou 128 Go pour une mémoire RAM de 6 Go. Avec son capteur de 108 mégapixels, les qualités des photos sont bonnes pour un appareil de cette gamme de prix.

Ce qui permet au Redmi Note 10 Pro de se démarquer, c’est autant ses performances avec ses 120hz de taux de rafraichissement et son autonomie et sa charge rapide qui permettent au portable de tenir bien plus d’une dizaine d’heure sans conséquence sur la navigation – lags, freezes… -.

Historique des prix du Redmi Note 10 Pro

Là où il est intéressant de regarder, c’est sur le prix de ce smartphone. Déjà considéré comme un des meilleurs rapport qualité/prix, la promotion actuelle lui permet de l’être encore plus. Lancé à un peu plus de 250€, il est possible de trouver le Redmi Note 10 Pro à moins de 200€, une première depuis la commercialisation de ce dernier. Nous avons réussi avec le code AESOLDES25 à payer le smartphone 185€, soit une réduction de presque 30%.

Pourquoi opter pour le bon plan Redmi Note 10S ?

Caractéristiques du Redmi Note 10S

Lancée en mars 2021, le Redmi Note 10S est un smartphone de 6.4 pouces qui étonne. Avec ses quartes objectifs photos – 64 mégapixels pour le principal – et sa définition FHD, il est un portable excellent à petit prix. Vendu 220€ à sa sortie, on se demande comment sa bonne autonomie et ses 6 Go de RAM peuvent se retrouver dans ce smartphone. Même s’il est en deçà des caractéristiques proposées par le Note 10 Pro, il reste une bonne alternative à 50€ de moins.

Prix et réduction du Redmi Note 10S

Au niveau des prix, une réduction immédiate de 30% est appliquée sur Aliexpress, ce qui porte son total à 189€. Mais en appliquant les codes promos ci-dessus, le prix peut descendre à 160€ si on est chanceux. Nous avons même réussi en cumulant la remise immédiate et le coupon AESOLDES20 a atteindre 141€, ce qui fait chuté le prix de base de – 35% !

Smartphones Redmi face à la concurrence

Les deux smartphones Xiaomi se valent. Même gamme de prix, performances similaires et qualités photos égales. Ce qui change réellement est la dimension et le poids puisque le Note 10S est moins grand – 6.67″ contre 6.43″- et moins lourd – 179g contre 215g -. On peut aussi noter que le POCO fait un peu mieux au niveau de l’autonomie.

Les deux smartphones ont le même prix – si on ne compte pas les promos, sinon avantage au Redmi Note 10 Pro -. Au niveau des performances, le Samsung semble manquer de puissance avec un processeur assez fébrile. Peut être qu’il s’essouffle un peu après 3 ans de bon et loyaux services. Le Redmi date de cette année et il est donc équipé des dernières technologies.

Là où la différence se fait entre les deux smartphones, c’est au niveau de l’autonomie et du taux de rafraichissement. Et l’avantage est au Note 10 Pro qui possède une meilleure autonomie et un taux de rafraichissement de 120hz contre 60hz pour le Realme 8 Pro.