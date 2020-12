N’y allons pas par quatre chemins : 0,80€/mois, pendant 5 ans (50€ en tout), c’est ce que vous coûtera un abonnement au VPN Ivacy si vous le prenez d’ici dimanche soir. En effet, Noël approche à grands pas : une partie de vos étrennes pourraient servir à accéder à un maximum de plateformes de streaming ! En cette période de crise sanitaire, il est appréciable de pouvoir débloquer Netflix, BBC, Hulu et Disney + partout et très facilement. Même les cinéphiles les plus exigeants pourront fouiller la toile en améliorant leur torrent au moyen de serveurs P2P. Maintenant que vous savez de quoi il en retourne, voyons en de plus amples détails ce que peut vous apporter cette réduction de près de 90% !

Ivacy : l’offre d’un VPN réputé complet

Avec ses dix ans d’expérience dans le domaine, Ivacy propose un service satisfaisant sur une large panoplie de fonctionnalités : streaming, gaming, achats en ligne, téléchargements et protection des données. En outre, vous pourrez contourner les limitations des FAI (Fournisseurs d’Accès à Internet). En effet, ces derniers ont tendance à réduire la bande passante à leur guise. Originellement, cette technique permettait d’éviter un encombrement du trafic internet, mais également de mieux le contrôler. Toutefois, cette pratique a été officieusement pervertie, privilégiant la connexion des plus gros payeurs sur internet. Cette façon de jouer avec la bande passante peut donc faire pression sur les autres internautes, qui devront payer aussi pour améliorer leur débit. Or, les VPN (qui certes, ont un coût, mais qu’on admettra ici passablement moindre !) permettent de lutter contre cette forme d’enchères dissimulées, qui nuisent au principe de neutralité du net.

Qu’en est-il des serveurs et de la sécurité du VPN Ivacy ?

Basé à Singapour, Ivacy dispose de plus de 3500 serveurs actifs dans une centaine de régions du monde. Vous aurez ainsi accès aux contenus étrangers sur pléthore de plateformes, que vous pourrez streamer à toute vitesse. D’ailleurs, grâce à la fonction Smart Connect, votre appareil se connectera au serveur le plus proche automatiquement !

Un niveau de sécurité élevé

L’on attend avec impatience le jour où nous pourrons de nouveau circuler sans restriction. D’ici cinq ans, cela devrait pouvoir se faire ! Avec le VPN Ivacy, vous profiterez sans risque des réseaux WiFi publics. En outre, la fonction Internet Kill Switch sécurisera votre navigation même si le VPN flanche pour une raison ou pour une autre. Vous n’aurez pas non plus à vous soucier d’être traqué(es) ou non, conséquence de la politique “no log” d’Ivacy. Par ailleurs, le chiffrement de vos données atteint le grade militaire avec ses 256 bits. Les malwares n’auront qu’à bien se tenir.

Promo Ivacy VPN : un vétéran qui ne perd pas en souplesse

Vous avez l’habitude de connecter plusieurs appareils à la fois ? Smartphone, ordinateur de bureau, tablette, console… Doublons cet effectif avec ceux que vous utilisez dans un cadre strictement professionnel (surtout la console). Qu’à cela ne tienne : le VPN Ivacy supporte la charge sans broncher jusqu’à 10 connexions simultanées. Si vous n’êtes pas de la trempe geek, vous pourrez néanmoins en faire profiter votre famille, vos colocataires, votre compagne(on) etc. Ainsi, vous diviserez potentiellement par dix un coût que les 90% de réduction ont déjà bien amoché… Enfin, pour optimiser votre confort d’utilisation, vous pourrez faire appel à l’application Kodi, dédiée au visionnage de vos séries, films et émissions préférés ! Si toutefois des questions persistaient sur ce genre d’investissement, notre article spécial VPN saura vous guider !