Vidéoprojecteur : XGIMI fracasse ses prix sur ses modèles « 4,5 étoiles » juste avant Noël

Les vidéoprojecteurs XGIMI sont en promotion pour le mois de décembre avec des remises allant jusqu’à plus de 400€.

La marque chinoise XGIMI propose une gamme de vidéoprojecteurs large, allant du modèle portable sur batterie à celui avec une luminosité record. Pour les fêtes de noël, trois de ces projecteurs profitent d’une réduction exclusive, le Mogo 2, le Halo+ ainsi que le Horizon Pro. Tous les best-sellers des gammes de la marque sont représentés. Un bon moyen de craquer pour l’expérience du grand écran à domicile.

XGIMI Mogo 2 : le projecteur pas cher passe sous la barre des 300€

Avec un rapport qualité/prix intéressant, le XGIMI Mogo 2 est le projecteur le moins cher de la marque. Ses caractéristiques en font un très bon produit pour les petits budgets : luminosité de 400 lumens, 720p de résolution et Android TV 11. Il profite de la technologie des autres modèles de la marque sur la qualité du son (Dolby digital) et les corrections automatiques de l’écran.

Pendant une période limitée, le vidéoprojecteur bénéficie d’une réduction de 100€, passant son prix de 299€ à 399€. Une remise alléchante qui en fait encore plus l’un des meilleurs modèles d’entée de gamme.

XGIMI Halo+ : une réduction de 150€ sur le vidéoprojecteur portable

Lors de la sortie de la gamme Halo en avril 2022, XGIMI avait frappé fort. Notre test du Halo avait été dithyrambique sur la technologie embarquée. Plusieurs fois primés, ces vidéoprojecteurs impressionnent toujours. Pour moins de 1000€, ils proposent une solution portable tout-en-un novateur. Leur autonomie de 2h, leur design et leur qualité d’image (1080p et 800 lumens) les élèvent souvent au rang de référence sur le marché des projecteurs portatifs.

Le prix de la version premium, le XGIMI Halo+, est revu à la baisse. Avec une réduction de 18%, le vidéoprojecteur passe de 850€ à 699€.

XGIMI Horizon Pro : la réduction ultime de 424€ sur le projecteur haut-de-gamme

Dernier projecteur en promotion, et non des moindres, le XGIMI Horizon Pro. C’est l’un des vidéoprojecteurs les plus haut-de-gamme de la marque. Avec une résolution 4K et une qualité d’image impressionnante, ce modèle s’est fait un nom sur le marché. Lors de notre test du XGIMI Horizon Pro, il avait reçu la note de 8,6/10, en faisant l’un des meilleurs vidéoprojecteurs à moins de 1800€.

Affiché à sa sortie à 1699€, le Horizon Pro est actuellement en solde à 1275€ sur Amazon, soit une réduction de près de 25%.