Les vélos électriques, ou vélo à assistance électrique (VAE), séduisent de plus en plus toutes les générations de cyclistes. Ils permettent autant de s’affranchir des difficultés de la route en région montagneuse que de se rendre à son travail sans la moindre goutte de sueur. Et si l’on pouvait estimer que le vélo électrique était il y a encore peu de temps inaccessible, cette époque est révolue. En témoigne les promos proposées par Cdiscount pour ce printemps. Retrouvez les meilleures offres de vélos électriques.

VeloBecane Easy, la qualité Made in France au meilleur prix

Le VeloBecane Easy est le vélo électrique qui a tout pour séduire les personnes à la recherche d’une solution urbaine de déplacement. Avec ses 40 km d’autonomie, vous pouvez sans problème sillonner les rues de Paris. Le carter de chaîne, le garde-boue, avant et arrière, ainsi que le porte-bagages en font un modèle fonctionnel et facile à vivre. Enfin, sa batterie de 8Ah est amovible pour faciliter le chargement et vous assure une durée de vie de 600 charges environ. Elle alimente un moteur performant vous permettant d’atteindre les 25 km/h sans aucun effort.

Longtemps proposé à 650€, Cdiscount vous fait profiter d’une remise intéressante, plaçant cet excellent modèle à 609€.

Les plus Une autonomie suffisante au quotidien

Batterie amovible

Vitesse de 25 km/h

De nombreuses protections

Made in France (Tourcoing) Les moins Un design assez classique

Vélo électrique Surpass SurvaevilleGris, entre classicisme et modernité

De loin, on pourrait le confondre avec un vélo classique, presque un brin rétro avec sa fourche très basse, son guidon incurvé et sa très large selle. Mais en s’approchant de plus près, on découvre que le Surpass Survaevillegris possède tous les atouts d’un vélo moderne et électrique.

Ainsi, on apprécie sa vitesse de pointe à 25 km/h et son autonomie de 40 km. Elle est permise à la fois par l’efficacité du moteur de 250W mais aussi par la légèreté du cadre qui réduit le poids de l’ensemble. Aussi, on salue son écran central LCD, le porte-bagage ainsi que la batterie amovible (pour la recharge ou le vol).

Proposé à 600€ sur Cdiscount (599€ précisément) en ce moment, il est à l’origine proposé autour de 700€ depuis sa commercialisation au printemps 2021. Un rabais intéressant pour profiter du printemps sans effort !

Les plus Un style très réussi

Une belle autonomie de 40 km

Ecran de contrôle des fonctionnalités du vélo

Indicateur de batterie

Batterie bien sécurisée

Enjambement bas Les moins Guidon incurvé moins confortable que droit

Surpass Survaevillegris

VTT E-FAT par Moma Bikes, aucun chemin ne vous résiste

Dans les vélos électriques, il n’y a pas que les vélos de ville, on retrouve aussi les VTT à assistance électrique (VTTAE). Et l’un des meilleurs de cette catégorie est le E-FAT Pro de chez Moma Bikes.

Il est équipé de roues surdimensionnées de 26 pouces, de freins à disque hydrauliques, d’une double suspension et enfin d’un guidon oversize qui vous assurent un plaisir sans égale dans toutes les situations difficiles, en particulier en montagne. On peut aussi saluer la très conséquente batterie de 48V et 13 Ah et son autonomie de 110 km.

Son look agressif colle finalement très bien avec l’usage intensif que vous pouvez demander à votre VTT électrique Moma Bikes.

Proposé à 3500€ habituellement sur Cdiscount, le modèle E-Fat Pro de 26 pouces connaît une remise spectaculaire de 1700€ pour le ramener au prix de 1800€. Une offre à ne pas louper !

Les plus Un design qui a du mordant

Une autonomie immense

Un puissant moteur 250W pour la montagne

Moteur brushless inusable

Roues surdimensionnées

Batterie amovible pour la charge et la sécurité Les moins Ne s’utilise que sur des terrains difficiles

VTT e-Fat Moma Bikes

FAQ/Questions Fréquentes sur les vélos électriques

Quel est le meilleur VAE pour la ville ? comparatif des meilleurs vélos à assistance électrique pourra vous donner un aperçu du secteur. Le marché est très large, on retrouve de très bons modèles de VAE qui ont chacun leur arguments à faire valoir ! Notrepourra vous donner un aperçu du secteur. Quel est l’intérêt d’un vélo à assistance électrique ? Avec un moteur qui se lance dès le premier tour de pédale ou bien progressivement, le vélo à assistance électrique vous assure des déplacements sans efforts physiques. Notre guide sur les VAE vous apprend tout ce que vous devez savoir ce moyen de transport. Quelle est l’autonomie d’un vélo électrique ? En fonction du niveau d’assistance ainsi que la capacité de la batterie, l’autonomie varie énormément d’un VAE à un autre. Nous avons réalisé un dossier sur les batteries de vélos électriques afin de répondre à vos interrogations. Quel est la meilleure marque de vélos à assistance électrique ? Les marques de VAE sont très nombreuses et ne font que croitre d’années en années. La meilleure dépend des préférences de chacun en terme de design, de puissance… Pour en savoir plus, retrouvez notre article qui répertorie les meilleures marques de VAE