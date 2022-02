Bon plan TV The Frame de Samsung à -400€, une première

The Frame est un téléviseur unique dans le catalogue Samsung et le monde des télévisions. Cet écran 4K propose de nombreuses fonctionnalités et un mode unique qui le transforme en tableau de maître.

Téléviseur The Frame, une offre unique de courte durée

L’offre Optez pour l’élégance est une opération qu’il ne faut pas laisser passer. Habituellement proposée à 1299 € sur le site ou en retrait magasin, la TV The Frame 55 pouces (QE55LS03A) profite d’un tarif exceptionnel. Ce mois de promotion le tarif passe à 900 €. La remise est déjà concurrentielle.

À cette première offre s’ajoute une offre complémentaire de Samsung. 200 € de remise supplémentaire vous sont octroyés là entre le 09 février et le 25 avril. 200€. Ce qui place la TV The Frame à un prix de 700€.

Samsung fait passer au mois de février son offre en mode booster. Résultat, la remise est doublée si vous faîtes votre achat entre le 09 février et le 20 février. En conséquence, une TV qui vaut encore plus de 1000 € chez certains sites marchandes passe, sur Rue du Commerce et avec l’Offre Samsung, à moins de 500€. Pour une TV 55 pouces, la qualité Samsung et l’exclusivité du système The Frame, c’est tout bonnement inédit.

En plus, on vous facilite la vie puisque pour bénéficier de l’offre, il suffit d’accéder à la procédure complète de remboursement.

MEGA PROMOTION TV The Frame à -45% Acheter Les plus Mode tableau

Résolution 4k

Compatibilité Google Assistant et Alexa

4 ports HDMI

Wifi et Bluetooth Les moins Pas de cadre de remplacement fourni

Sur l'année, jamais The Frame n'a baissé jusqu'à 500€

The Frame, téléviseur haut de gamme

Smart TV, elle se connecte à tous les services de streaming grâce au Wifi. Vous pourrez d’ailleurs les lancer très simplement, comme le reste de la navigation, grâce à la compatibilité Google Assistant et Alexa.

Ce modèle de téléviseur Samsung n’en reste pas moins une télévision, et même une très bonne télévision. La promotion est valable sur le modèle 55 pouces, soit 140 cm de diagonale. Il affiche évidemment l’image en 4K, en mode QLED. Il s’agit de la dernière technologie Samsung pour une qualité d’image optimale. On appréciera aussi l’affichage en 120 Hz pour un rafraîchissement d’image rendant fluide n’importe quelle scène ou jeux vidéos.