Vous avez toujours rêvé d’un téléviseur qui se fondrait parfaitement dans votre intérieur, une fois éteint ? Et bien Samsung semble être le génie qui exauce vos vœux, grâce à son sublime écran 4K The Frame. Au lieu d’afficher une simple dalle noire, la télévision se transforme en une véritable œuvre d’art !

Une offre en or sur la TV The Frame 55″ de Samsung

Dans la vie, il y a des occasions à ne pas manquer. Un mariage, une naissance, mais aussi une superbe réduction sur la TV The Frame de Samsung. Et oui, chacun ses priorités !

Grâce à une belle remise de 31 % relevée par Dealabs sur le site Ubaldi, vous pourrez vous offrir ce superbe téléviseur pour à peine plus de 1 000 €, contre 1 499 € en temps normal. Et en plus de cela, le cadre est offert ! Pas de doute, c’est ce qu’on appelle une bonne affaire !

De plus, on apprécie la remise complémentaire de 200 €, accessible via l’offre de remboursement de Samsung. Le téléviseur passe donc à 839 €, un prix ultra canon !

Mais surtout, ne perdez pas de temps : l’offre expire ce vendredi 23 décembre à 23h59, juste avant Noël. Et oui, ce serait dommage de laisser filer une telle occasion !

PROFITEZ DU BON PLAN The Frame avant le 24 décembre Acheter

Les plus La superbe résolution 4K en QLED

Le mode tableau, qui embellit votre salon

Les 4 ports HDMI

L’assistant vocal intégré (Google, Alexa…)

La compatibilité Bluetooth et Wifi Les moins Une luminosité en deçà des concurrents

L’angle de vision réduit

MEGA PROMO TV The Frame à -31% Acheter

Cette promo sur la Samsung The Frame est-elle vraiment intéressante ? Les réductions sur la TV Samsung The Frame 55″ se succèdent en cette fin d’année 2022 ! (© leDénicheur) COURBE D’HISTORIQUE DU PRIX DU PRODUIT EN FONCTION DU TEMPS

Samsung The Frame : un téléviseur hybride unique en son genre

S’il y a un bien un téléviseur qui se démarque de tous les autres par son concept insolite, c’est bien le Samsung The Frame. Il faut dire que ce petit bijou de technologie a des atouts à revendre !

Tout d’abord, il intègre la Smart TV et peut donc se connecter facilement à toutes les plateformes de streaming en Wifi (Netflix, MyCanal, Amazon Prime Video…). Même plus besoin de Chromecast !

Dans le même temps, le Samsung The Frame est compatible avec Alexa et Google Assistant. Vous pourrez donc laisser votre télécommande de côté, et entamer une petite conversation avec votre belle télé. Que vous souhaitiez lancer le dernier épisode de votre série préférée, ou bien écouter une playlist Lo-Fi sur Spotify, elle sera toujours à vos ordres !

Par ailleurs, notre modèle en promotion (QE55LS03B) offre une qualité d’image sensationnelle. Et oui, avec ses 55 pouces (138 cm de diagonale) et sa technologie QLED en 4K, le Samsung The Frame affiche des couleurs éclatantes et un superbe contraste avec des noirs profonds. Le top pour regarder des films et séries comme au cinéma ! Ajoutez à cela un excellent système de son Dolby Atmos, un petit cornet de pop-corn, et l’illusion est totale !

À lire aussi : Samsung dévoile sa nouvelle barre de son, compatible Dolby Atmos

Parlons aussi de sa dalle mate antireflet, qui vient accentuer l’aspect réaliste du visuel lorsque la télé est éteinte, et qu’elle affiche le tableau de votre choix. Couplée avec un cadre imitation chêne, elle ressemble à tout sauf à un écran de TV !

Enfin, les gamers seront aux anges avec son affichage en 100 Hz, qui offre une fluidité plus qu’appréciable. Une fois qu’on y a goûté, difficile de s’en séparer !