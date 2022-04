Trottinette électrique : bon plan à ne pas manquer sur la Xiaomi Mi Essential

Xiaomi n’en finit plus d’être présent dans tous les secteurs de notre quotidien. Ainsi, la marque chinoise bien connue pour ses smartphones performants et peu chers domine maintenant aussi le secteur de la trottinette électrique. Un de leur modèle phare, la Xiaomi Mi Essential, profite aujourd’hui d’un bon plan plus qu’intéressant.

Trottinette électrique connectée Xiaomi, une promo à ne pas rater

Le prix de vente conseillé de la trottinette électrique de Xiaomi, la Mi Scooter Essential, apparait autour de 410€. La remise actuelle, exclusivement sur Cdiscount, permet de descendre le prix à 330€, soit une économie de 80€ ou de 20%. Pour s’équiper à moindre frais ou faire un cadeau, cette trottinette électrique est à son meilleur prix actuellement.

Pour profiter de cette remise, il suffit simplement de se rendre sur le site Cdiscount. Le prix est directement affiché avec la promo et aucune démarche n’est à effectuer.

VOIR LE MEILLEUR PRIX SUR Cdiscount.com Acheter

Les plus Belle autonomie de 20 km

Vitesse maxi de 20 km/h

Ecran de contrôle

Trottinette connectée avec système anti-vol Les moins Design classique

Trottinette Xiaomi, entre conformisme du style et audace technique

La trottinette électrique connectée Essential de Xiaomi ne se démarque pas particulièrement au niveau du style. Il est d’ailleurs difficile d’être original avec une trottinette électrique. Elle n’en reste pas moins agréable à regarder, avec des couleurs passe-partout et un écran de contrôle central qui lui donne une touche moderne.

Là où la trottinette se démarque, c’est cette capacité à proposer un produit innovant. Et cela se ressent quand on regarde l’ensemble de ses caractéristiques en faisant un modèle incontournable :

Pliage en 3 secondes

Panneau de commande avec un seul bouton multifonctions

3 vitesses préenregistrées

Récupération de l’énergie cinétique pour augmenter l’autonomie

Verrouillage électronique via l’application

En termes de performances routières, Xiaomi propose un produit très qualitatif au regard de son prix. Ainsi, la trottinette peut supporter 100 kg, et vous emmener jusqu’à 20 km/h sur une distance maximale de 20 km, largement suffisant pour un usage au quotidien. Vous pourrez vous assurer de la qualité de ce modèle sur notre comparatif des trottinettes électriques où elle est désigné comme la meilleure trottinette à petit prix, et avec la promo actuelle, c’est le moment d’en profiter !

PROFITEZ DU BON PLAN en quantité limitée Voir la promo

Quelques caractéristiques techniques

Moteur : 250w

Vitesse maximale : 20 km/h

Poids de l’utilisateur : 100 kg maximum

Poids à vide : 12 kg

Batterie : 183 Wh

Autonomie de 20 km

Aluminium haute résistance

Phare : 2W, portée 10 mètres

Pneumatiques : 8,5 pouces