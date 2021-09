Bon plan : la TV Samsung The Frame 55” à 999€ au lieu de 1499€

The Frame est un téléviseur unique dans le catalogue Samsung et le monde des télévisions. Magnifique écran, il propose un mode unique qui le transforme en tableau de maître.

The Frame à – 500 € ? Bon plan French Days FNAC et Samsung

Téléviseur The Frame, une offre unique de courte durée

L’offre The Frame pour les French Days est une opération qu’il ne faut pas laisser passer. Habituellement proposée à 1499 € sur le site ou en retrait magasin, elle profite d’un tarif exceptionnel. Ce week-end de promotion vous fait gagner 200 € sur le prix du téléviseur. En conséquence, The Frame 55” passe de 1499 à 1199 €.

Oui mais !

À cette première offre s’ajoute une offre complémentaire de Samsung. 300 € de remise supplémentaire vous sont octroyés là encore jusqu’au 27-09 et sous la forme d’une ODR, une Offre de Remboursement Différé. The Frame 55” passe ainsi de 1499 € à 999 €, un prix jamais vu pour ce format.

La remise FNAC est automatique, pour celle de Samsung, il faut consulter ce document pour procéder à la demande de remboursement.

Téléviseur The Frame, pourquoi c’est un œuvre d’art

Ce qui fait la particularité de cette gamme unique, c’est cette capacité à transformer votre écran de télévision. The Frame a évidemment un design spécifique avec un cadre similaire à celui d’un tableau (et interchangeable avec d’autres cadres vendus séparément) . Surtout, le mode veille de la télévision permet d’afficher des œuvres d’art comme des tableaux. Il ne s’agit pas d’un classique écran de veille. L’effet artistique est poussé bien plus loin. En effet, l’écran adapte sa luminosité et la température des couleurs de façon à offrir donner un aspect réaliste à l’image. On ne fait plus la distinction entre un tableau et cette télévision affichant un tableau. L’effet est particulièrement réussi ce qui explique le succès depuis quelques années de cette gamme The Frame, la seule gamme du marché à proposer ce mode Oeuvre d’art. Les oeuvres sont téléchargées sur Internet et paramétrables à volonté.

N’attendez pas qu’il soit trop tard pour profiter d’un téléviseur et d’une oeuvre d’art Elle se fond dans le décor

The Frame, téléviseur haut de gamme

Les plus Mode Tableau

Résolution 4K

Compatibilité Google Assistant et Alexa

4 ports HDMI

Wifi et Bluetooth Les Moins Pas de cadre de remplacement fourni Système OneConnect (1 seul fil transparent commun pour toute la TV) non inclus

Ce modèle de téléviseur Samsung n’en reste pas moins une télévision, et même une très bonne télévision. La promotion est valable sur le modèle 55 pouces, soit 140 cm de diagonale. Il affiche évidemment l’image en 4K, en mode QLED. Il s’agit de la dernière technologie Samsung pour une qualité d’image optimale. On apprécie aussi l’affichage en 120 Hz pour un rafraîchissement d’image rendant fluide n’importe quelle scène de d’action.

Smart TV, elle se connecte à tous les services de streaming grâce au Wifi. Vous pourrez d’ailleurs les lancer très simplement, comme le reste de la navigation, grâce à la compatibilité Google Assistant et Alexa.