Bon plan : -42% sur la Tablette Samsung Galaxy Tab S5e 128 Go, soit 299 €

Jeux et divertissement, films et séries, réseaux sociaux et navigation Internet, la Galaxy Tab S5e est à l’aise dans toutes les tâches. Sa promo à – 42 %, comparé au prix de sa sortie, soit 299 € au lieu de 519 € avec une offre de remboursement (ODR) en fait la tablette idéale pour s’équiper.

Une offre en or pour une tablette polyvalente remisée à – 42 %

La Galaxy Tab est proposée lors de sa mise sur le marché en 2019 au prix de 519 €. Le monde des tablettes évoluant moins vite que celui des smartphones, elle reste toujours au top. Néanmoins son prix a bien baissé et il est désormais de 399 €. Samsung propose une offre de remboursement différée sur chaque modèle et coloris de la S5e. Prix final pour le consommateur : 299 €, soit 100 euros de remise. L’offre est valable jusqu’au 30 novembre 2021 inclus.

Promo sur la Galaxy Tab S5e, une tablette tactile pour toute la famille

Les plus Résolution 2560 x 1600 pixels

128 Go de mémoire

Batterie de 7040 mAh recharge rapide

Ecran Amoled

Epaisseur de 5,5 mm Les moins APN 13 mpx, manque de définition en basse lumière

Sortie audio un peu faible

Quel que soit votre usage de la Galaxy Tab S5e, nul doute que vous y trouverez votre bonheur. Pour les enfants, ce sont ses performances qui vont plaire, notamment grâce au processeur SnapDragon 670 et ses 6 Go de RAM qui lui permettent d’être réactive sur tous les jeux. Les parents apprécieront l’écran tout simplement exceptionnel de la Galaxy Tab S5e. Sa taille de 10,5 pouces et sa résolution de 2560 x 1600 pixels permettent un rendu exceptionnel pour toutes vos photos et films vus en streaming. La technologie Amoled dont Samsung est coutumière fait des merveilles sur la qualité de l’image et sa lisibilité même en plein jour. Elle surpasse la technologie OLED utilisée sur les téléviseurs. Quant au son, du Dolby Atmos, il donnera une dimension nouvelle à vos soirées Netflix sur la tablette.

Une explosion de couleurs pour une tablette à l’écran exceptionnel

Jusqu’au 30 septembre, 50 € supplémentaire de bonus à la reprise de votre ancienne tablette

La tablette Samsung qui vous accompagne au quotidien

Avec un poids de seulement 400 grammes et une finesse de 5,5 mm, cette tablette est facile à emmener avec soi dans tous ses déplacements. Et ce n’est pas la batterie de 7040 mAh avec une recharge rapide qui vous fera dire le contraire à l’usage. Son capteur photo de 13 mpx sera un parfait substitut à celui de votre smartphone. Avec les 128 Go de mémoire sur ce modèle, que l’on peut étendre avec une carte Micro SD jusqu’à 512 Go, vous ne manquerez de place ni pour vos photos ni pour vos applications préférées. Au prix de 299 €, elle devient plus intéressante que son équivalent chez Huawei, la MediaPad M5Lite proposée 50 € plus cher pour des performances légèrement moindres.