Bon plan SwitchBot : 30% de remise pour domotiser votre maison

SwitchBot, c’est ce petit interrupteur motorisé que l’on peut placer partout afin de rendre connecté n’importe quel appareil domestique qui ne l’est pas. Le code promo proposé permet de découvrir la gamme avec une belle remise de 30%.

SwitchBot, l’interrupteur connecté au meilleur prix

SwitchBot est un petit appareil qui se colle auprès de votre interrupteur. Son palpeur amovible, commandable via l’application pour smartphone, permet d’actionner l’interrupteur comme celui d’une lampe de chevet par exemple. Il ne faut que quelques secondes pour paramétrer l’appareil et pas plus pour en comprendre le fonctionnement. Voilà maintenant votre maison prête à devenir un temple de la domotique.

Et pour vous y aider, nous vous proposons le code suivant à renseigner dans votre panier sur le site officiel : RT30. Ainsi, vous bénéficierez de 30% de remise sur tous vos articles. Un exemple de prix ? Le SwitchBot classique passe de 29 à 20,3$, soit 18,8€ (l’affichage des prix est en dollars, la transaction est convertie en Euros).

Il existe même deux codes de secours, au cas où le plus intéressant, celui des 30% donc, ne fonctionnerait plus. Avec WELCOMEBACK, profitez de 20% sur l’ensemble du site et avec B30OFF, profitez de 15%, là aussi sur tout le site. Le choix devrait cependant être rapide.

Application dédiée via Bluetooth

Assez discret

Compatibles assistants vocaux

Durée de vie de presque 2 ans

L’interrupteur connecté aux multiples usages

Cet interrupteur actionnable depuis votre smartphone vous permet d’en gérer un autre à distance. L’intérêt du SwitchBot est donc multiple. Par exemple, il est possible de le fixer sur une multiprise pour allumer un ensemble d’appareil d’un coup via l’application et la connexion Bluetooth.

On peut même aller plus loin en reliant le ou les Switchbot directement à un hub, optionnel. Il permet alors de passer par le wifi, pour éliminer la contrainte de proximité du robot interrupteur.

De plus, ce hub vous permettra d’utiliser Alexa, Siri ou Google Assistant, ainsi que IFTTT pour programmer votre appareil et en faire un véritable outil domotique puissant.

Prenons un exemple : il est 19h, le soleil se couche ? Tant mieux, car vous avez programmé votre Bot via IFTTT pour lui dire d’appuyer sur l’interrupteur des volets roulants 10 minutes chaque jour avant la tombée de la nuit. À l’heure dite, le robot appuie de lui-même sur l’interrupteur. Vos volets deviennent intelligents pour une poignée d’euros (qui plus est, remisé à 30% avec notre code).

Switchbot, un robot et plus encore

Le site officiel Switchbot présente toute la collection de la marque, qui ne se limite pas à l’interrupteur. Vous trouverez aussi une caméra de surveillance intérieure connectée, un capteur de température et d’humidité (découvrez par exemple le SwitchBot Meter Plus), une ampoule connectée ou encore un robot dédié à l’ouverture des rideaux tissus qui vient coulisser sur la tringle.

Non seulement pratique et intelligente, la gamme Switchbot est surtout l’occasion de découvrir l’univers de la maison connectée et la mise en place de scène en quelques minutes, idéal pour laissez libre cours à votre imagination !