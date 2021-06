D’ordinaire, la plupart de souris de la marque sont onéreuses, hormis les modèles basiques. Pourtant, la firme suisse brade elle aussi ses prix pendant ces deux jours de promotions. Si le tarif de ces souris vous a toujours rebuté, sachez que certaines voient le leur divisé par deux. On vous propose de découvrir une petite liste des meilleures offres.

Promotion de -50 % sur la souris pc Logitech G Pro

Cette souris de Logitech fait partie de la gamme gaming sans fil de Logitech. Comme les autres modèles de cette catégorie, elle passe par le capteur optique Hero qui va de 100 à 25 600 DPI. On retrouve également la technologie sans fil Lighspeed qui offre une expérience identique à celle d’une souris filaire grâce à sa latence presque inexistante. Là où la G Pro se distingue, c’est avec son poids plume pour une souris sans fil (80 g) et le fait qu’elle soit ambidextre. En effet, ses deux boutons de tranche peuvent se placer à droite comme à gauche. Elle arbore d’ailleurs un design plus simple que les autres souris Lightspeed. Si l’apparence un peu tape-à-l’œil d’une G502 ou d’une G903 vous déplaît, ce modèle peut vous intéresser. En outre, on apprécie la présence d’une mémoire interne qui conserve vos réglages, peu importe l’ordinateur sur lequel vous l’utilisez.

L’historique de prix de la Logitech G Pro

De base à 149 euros sur Amazon, cette souris sans fil voit son tarif divisé par deux et passe à 75 euros ! En plus d’être alléchante, cette offre apporte la réduction la plus importante jamais faite pour la Logitech G Pro. En effet, les précédentes promotions n’avaient réussi qu’à descendre son prix à 99,99 €.

Réduction de -50 % sur la souris gaming Logitech G903

Si la G Pro reste simple et sobre, cette souris sans fil est moins subtile. Son design un peu futuriste accueille onze boutons programmables. Chose idéal si vous aimez attribuer de nombreuses actions sur votre souris pour vos parties. Comme pour la G Pro, les boutons sur les tranches sont amovibles pour une utilisation ambidextre de la souris. Autre point commun, les 25 000 DPI du capteur Hero et la technologie Lightspeed à 1 ms de latence. Notons que son poids déjà plutôt élevé de 110 g peut s’alourdir de 10 g supplémentaires grâce au petit poids fourni avec. Enfin, sa batterie offre une autonomie de 140 heures avec l’éclairage et 180 heures sans. Bien sûr, son utilisation reste possible pendant que vous la rechargez en filaire.

Quel prix pour la Logitech G903 ?

Cette offre abaisse significativement le tarif de la souris et le place même 10 € en dessous du prix le plus bas enregistrés jusqu’ici pour ce modèle. En effet, elle passe de 149 € à 74 € grâce aux Amazon Prime Days.

Bons Plans : 5 autres souris Logitech en promotion

Bien qu’elles ne bénéficient pas d’offres aussi inédites et intéressantes que celles pour la G903 et la G PRO, leurs baisses de tarif attirent quand même notre attention. Jusqu’au 22 juin 2021, on trouve des réductions sur :

Certains de ces prix sont fort avantageux, mais ne passent pas en dessous du prix le plus bas que ces modèles ont connu. De plus, ces souris bénéficient plus régulièrement de réduction généreuse de la sorte contrairement à la G903 et la G PRO.