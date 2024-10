Sony Theatre Bar 8 à prix cassé : l’astuce exclusive pour profiter d’une expérience sonore comme au cinéma dans votre salon

Considérée comme l’un des modèles les plus polyvalents du marché, la barre de son Sony Theatre Bar 8 (2024) voit son prix fondre grâce à un tout nouveau code promo exclusif.

La partie audio est au moins aussi importante que le visuel pour profiter à fond des films, séries et autres jeux vidéo. Mais les cinéphiles ont tendance à faire l’impasse dessus, faute de budget…

Il faut dire que les barres de son les plus qualitatives ne sont clairement pas à la portée de tout le monde. Et c’est pour cela qu’il faut être prêt à saisir les meilleures offres du moment, à l’image du code promo exclusif « ECRANLARGE200 » pour appliquer une remise de 200 € sur la Sony BRAVIA Theatre Bar 8 chez Son-Video. Un bon plan d’ailleurs relayé par nos confrères d’Ecran Large (« Cette barre de son Sony puissante et discrète est très populaire en ce moment »).

Pourquoi ce bon plan est-il si intéressant ?

Commercialisée à 990 € depuis son lancement en mai dernier, la barre de son Sony BRAVIA Theatre Bar 8 est désormais vendue à 790 € chez Son-Video en entrant le code promo « ECRANLARGE200 ». Mieux vaut toutefois ne pas tarder à profiter de cette offre qui expire le 31 octobre 2024.

Sony BRAVIA Theatre Bar 8 sur Son-Video

Par ailleurs, les médias spécialisés n’ont pas manqué de mettre en avant sa multitude de qualités comme JV Tech, qui la voit comme « l’une des meilleures barres de son actuelles pour les amateurs de cinéma ». De quoi rassurer les clients avant l’achat.

De solides atouts pour se démarquer de la concurrence

Sur un marché où les fabricants ne sont généralement pas de cadeaux, mieux vaut redoubler d’inventivité pour pouvoir attirer la clientèle. Et à ce petit jeu-là, Sony est loin de faire pâle figure puisque sa barre de son BRAVIA Theatre Bar 8 a de quoi satisfaire les utilisateurs les plus exigeants.

Cela passe notamment par un rendu audio saisissant, rendu possible grâce à ses 11 haut-parleurs compatibles DTS:X et Dolby Atmos (5.0.2 canaux) qui permettent de spatialiser le son pour garantir une immersion totale aux spectateurs. Un effet bluffant qui est d’ailleurs accentué par le mode 360 Spatial Sound Mapping.

4 woofers de basses fréquences

Entrée et sortie HDMI eARC

Calibrage acoustique

Connexion Bluetooth et Wi-Fi

Mode d’amélioration des dialogues

4,7 kg

Pour conclure en quelques lignes, cette barre de son Sony BRAVIA Theatre Bar 8 est une excellente enceinte pour le visionnage de films et séries, mais également pour apprécier l’ambiance sonore des jeux vidéo actuels sans les inconvénients d’un casque qui sera généralement moins confortable.

En plus de son design moderne et de ses fonctionnalités pour régler parfaitement le son, elle propose aussi de nombreuses options de connexion pour y relier tous types d’appareils sans effort. Et tout cela, à moins de 800 € grâce au code promo « ECRANLARGE200 » sur Son-Video.

Barre de son Sony BRAVIA Theatre Bar 8 sur Son-Video

Il serait bien dommage de ne pas profiter d’un son de qualité avec une si belle TV