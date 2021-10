Bon plan smartphone : Xiaomi Mi 11 Lite 5G à 279 € au lieu de 329 €

Proposé à la vente au mois de mai 2021, le Mi 11 Lite 5G allie les performances avec une politique tarifaire habituelle chez Xiaomi : être moins cher que la concurrence. Preuve en est avec l’actuelle offre chez Rue du commerce.

N’attendez pas pour télécharger le formulaire de remboursement de votre Mi 11 Lite 5G.

Un prix historiquement bas pour le Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi est une marque éclectique, proposant aussi bien vélos électriques que des trotinettes, des aspirateurs, que des montres connectées par ailleurs toujours très performantes. Xiaomi s’est surtout imposé en France en seulement quelques années en proposant des smartphones toujours très en deçà de la concurrence à capacités égales. C’est exactement le cas avec le Mi 11 Lite 5G. Proposé lors de sa sortie en mai 2021 au prix de 399 €, celui-ci s’est rapidement régulé pour se fixer à 329,99 € chez Rue du Commerce. Un tarif déjà intéressant pour un smartphone 5G si bien équipé en termes de capteur photo et de processeur (autrement appelé SoC). Avec l’ODR (Offre De Remboursement) de Xiaomi valable jusqu’au 07-11, vous profitez d’une remise de 50 €. Le Xiaomi Mi 11 Lite 5G vous revient alors à 279,99 €. Il n’a tout simplement jamais été aussi bas.

Le Mi 11 Lite 5G pour la première fois sous la barre des 300 €

Pourquoi le Xiaomi Mi 11 Lite 5G est idéal ?

Le Mi 11 Lite est l’équilibre parfait entre le prix et les performances nécessaires au quotidien. Vous ne manquerez pas de trouver des smartphones dont le prix atteint parfois les 4 chiffres. Mais en réalité, bien peu de personnes en ont un usage si spécifique que cette somme se justifie. Ce Xiaomi a ce qu’il faut de puissance et de performances pour un usage confortable au quotidien sans pour autant agresser votre portefeuille.

Le Mi 11 Lite est tout d’abord un smartphone 5G, parfait pour s’adapter aux nouveaux forfaits et usages. En termes de performances, le SoC SnapDragon 732G appuyé par 8 Go de RAM permet des performances plus que suffisantes. S’il connaît des ralentissements sur les jeux 3D les plus performants, vous surfez sur Internet, réseaux sociaux, jeux classiques et service de streaming vidéo avec une souplesse déconcertante.

Toutes les caractéristiques de la gamme Mi, y compris le Mi 11 Lite 5G

Des atouts issus des modèles haut de gamme

Vous séduire reste tout de même l’objectif de la marque. Elle met de sérieux atouts en avant pour cela comme son écran, de 6,55” en Amoled avec une résolution FHD+, la technologie HDR, et une fréquence de rafraîchissement de l’image de 90 Hz. La batterie est de 4250 mAh et profite d’une recharge rapide de 33W. Enfin, les 128 Go de mémoire, le capteur photo principal de 64 Mpx et l’USB-C vous font profiter des dernières technologies à prix très attractif.

Adolescent pour TikTok, papa pour la presse, maman pour les photos, tout le monde sur Netflix, le Mi 11 Lite 5G est vraiment le smartphone de toute la famille.