Bon plan : smartphone 5G Realme GT à -29% (367 €) sur AliExpress

Le Realme GT est un smartphone 5 G équipé de la puce SnapDragon 888, la référence en 2021. Il combine la puissance d’un modèle haut de gamme avec un prix fou de 367 €.

Un prix défiant toute concurrence pour un modèle tout récent

Le Realme GT est commercialisé en France depuis le mois de juillet et il profite déjà d’une remise exceptionnelle. Proposé régulièrement à la vente au prix de 520 € à sa sortie, AliExpress le brade pour les French Days à 399 €. Une économie incroyable à laquelle viennent se rajouter deux coupons de remise pour un prix jamais vu encore sur ce modèle.

399 € – 30 € avec le code promo FRSEP30 et encore 2 € de remise avec un coupon automatique, le Realme GT est à 367 €.

Courbe des prix du Realme GT depuis le début de l’été sur Amazon

Des caractéristiques de folie

Les Plus SnapDragon 888 5G, le top 2021

Résolution 2400 x 1080

Fréquence d’écran de 120 Hz

Mode Performances

8 Go de RAM Les Moins APN juste en photo de nuit

Pas de recharge par induction

On vous l’a déjà démontré au début de l’été (voir le test complet du Realme GT 5G), le Realme GT est à la hauteur des smartphones de référence des plus grandes marques. Si Realme n’est pas une marque encore très connue en France, elle n’est implantée que depuis 2 ans, elle a su imposer une politique de prix agressive. Ainsi ce modèle est équipé du SoC SnapDragon 888 en version 5G. Au dernier trimestre 2021, c’est tout simplement ce qui se fait de plus performant sous Android. Pour soutenir cette puissance et les jeux 3D que vous ne manquerez pas de faire fonctionner avec, le Realme 5G est équipé d’un 8 Go de RAM.

Le smartphone dans le coloris de l’offre AliExpress

Le Realme GT à moins de 370 € ? C’est maintenant

Un écran exceptionnel

L’écran est aussi une démonstration de force de la part du constructeur chinois. La dalle fait 6,43 pouces, tout à fait dans la moyenne. Mais surtout, elle occupe 85 % de la face avant du téléphone pour le rendre compact. L’écran, avec la technologie Amoled, fonctionne en 120 Hz. Cela veut dire que l’image est rafraîchit 120 fois par seconde pour offrir une fluidité dans tous les usages tout simplement impressionnante.

Les caractéristiques d’un modèle Premium

Compatible avec le réseau 5G, équipé d’un APN de 64 mpx, il ne va plus quitter votre main. D’ailleurs, la batterie de 4400 mAh avec une recharge 65 W résout tous les problèmes d ‘autonomie. Il charge de 0 à 100 % en 35 minutes et 3 minutes seulement suffisent pour récupérer 50 minutes d’autonomie. Là encore, le Realme GT fait la démonstration qu’il vaut les grands smartphone hors de prix des marques les plus en vues. Pour exemple, le Galaxy S20 Fan Edition, avec sa 5G, ses 128 Go de mémoire et son écran Amoled de 120 Hz aussi est à 599 € en ce moment sur Amazon.