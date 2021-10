OnePlus s’est imposé en quelques années comme l’une de ces marques qui proposent des compétences haut de gamme pour un tarif abordable. Le OnePlus 8T en est le parfait exemple. Sa remise actuelle de près de 30% le rend encore plus séduisant.

OnePlus 8T, une promotion tout à fait exceptionnelle

Le OnePlus 8T est proposé avec une remise tout à fait unique sur AliExpress. Annoncé sur le site à 573 €, vendu à peu près ce même prix sur Amazon, le OnePlus est un smartphone au tarif plus qu’abordable au vu de sa fiche technique. Cependant, et exclusivement à partir de 9 h 00 le 14 octobre, le OnePlus 8T passe à 399 €, soit 30 % de remise. Expédié depuis la France par une boutique française sur AliExpress, la livraison est annoncée avec un délai de 3 à 5 jours, c’est tout simplement unique.

Jamais en dessous de 500 € sur Amazon, à 400 € sur AliExpress, expédition depuis la France, ce 14-10 dès 9 h 00 !

OnePlus 8 T, le smartphone de tous les superlatifs

Vous avez envie d’enfin vous faire plaisir avec un smartphone performant, à la pointe de la technologie ? Le OnePlus 8T à la fiche technique pour cela.

Écran 6,55 pouces à 120 Hz et affichage HDR+

à 120 Hz et affichage HDR+ Batterie de 4500mAh en charge à 65 W

Quadruple APN : 48+16+5+2 (capteur principal, grand-angle, macro et monochrome). Capteur selfie de 16 mpx.

: 48+16+5+2 (capteur principal, grand-angle, macro et monochrome). Capteur selfie de 16 mpx. SOC SnapDragon 865 5G et 12 Go de RAM

Mémoire de 256 Go

Vidéo jusqu’au 4K en 60 FPS

Pourquoi le OnePlus 8T va vous séduire ?

Le OnePlus 8T n’est pas qu’une fiche technique, il est avant tout un smartphone qui sait se faire le compagnon idéal de vos journées. Cela commence avec la batterie, conséquente avec ses 4500 mAh et surtout un chargeur ultra rapide qui fait le 0 à 100 % en 40 minutes.

Le processeur du téléphone est un modèle 5G très puissant, le must à sa sortie fin 2020. Avec les 12 Go de RAM, il n’y a pas un jeu 3D qui ne s’affiche pas dans la meilleure qualité et avec une fluidité exemplaire. Cela est rendu possible grâce à la fréquence de l’écran à 120 Hz.

L’appareil photo et son choix entre 4 capteurs permet à votre côté artiste de s’exprimer tout en réussissant toujours toutes vos photos.

À tous ces atouts, il faut aussi ajouter la prise en charge de l’USB-C, le verre Corning Gorilla Glass, un double emplacement Sim ou encore l’OS OxygenOS 11.

Pour tout nouveau compte ouvert avec AliExpress, une remise supplémentaire de 4 € est accordée à l’inscription, profitez-en !