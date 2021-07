Bon Plan Simba : les matelas et leurs accessoires en promotion

Il existe de nombreuses promotions ou réductions soi-disant incroyables. Elles s’avèrent être, pour la plupart, simplement une technique commerciale où la marque gonfle ses prix pour faire croire à une réduction exclusive. Pour éviter ce genre d’arnaque, nous avons répertorié les vraies offres en suivant les prix des produits avant qu’ils ne soient en réduction. Concernant les matelas et accessoires Simba, voilà les bons plans qui vous permettront de réaliser réellement une bonne affaire.

Nous nous efforçons de mettre à jour l’article le plus régulièrement possible. Mais, il arrive parfois que les bons plans soient expirés ou ne marchent plus. Dans ce cas là, n’hésitez pas à suivre les offres du moment en cliquant sur l’un des boutons.

Offre complète Simba Hybrid Sommeil à -40%

Bénéficier de l’offre ultime et complète comprenant matelas, oreiller, couette et protège-matelas à moins de 600€ au lieu de 980€, soit une réduction de 40%. Cette offre qui expirera le 25/07 est très intéressante puisque ce « pack » n’a tout simplement jamais été aussi bas. Cette offre marche pour les matelas une personne de dimension 80×200, 90×190 ou encore 90×200. Si vous cherchez un lit double, une autre réduction existe : il faudra débourser un peu plus de 800€ pour acheter l’ensemble du pack avec deux oreillers inclus (réduction de 40% également !). Pour y accéder, rendez-vous sur l’onglet ‘offre complète’ après avoir cliqué sur le bouton.

Avec ce pack, le matelas revient finalement à 419€ et l’oreiller à 69€, un prix mini !

Les matelas Simba apparaissent dans le top 15 du comparatif d’UFC Que Choisir avec une bonne note de 14/20.

Soldes : -35% de réduction sur le site dès 300€ d’achat

Cette offre est valable sur l’ensemble du site Simba du 15 juillet 2021 au 20 juillet 2021. Vous pouvez acheter le matelas Hybrid à 450€ au lieu de 700€ ou encore l’oreiller à mémoire de forme Simba hybrid pour 75€ au lieu de 115€. Cette offre, intéressante quand on sait le prix important d’un matelas de qualité, a donc tout pour plaire.

Sur Amazon, le matelas Hybrid Simple 90×190 est affiché à 699€ contre 454€ sur le site après promotion !

Que vaut la literie Simba réellement ?

La literie Simba utilise des technologies de pointe en matière de sommeil. Le matelas, par exemple, utilise celle de l’hybride, intégrant ressort et mousse pour un confort optimal. Aussi, nous avions fait un test sur l’oreiller à mémoire de forme Simba dont nous avions loué les qualités. Les avis d’utilisateurs parlent d’eux même :

Trustpilot : plus de 4 000 avis avec une moyenne de 4.2/5

: plus de avec une moyenne de Amazon : note de 4.4/5 sur le matelas pour plus de 300 évaluations

: note de sur le matelas pour plus de Simba : 15 265 avis sur le matelas pour une note moyenne de 4.8/5

: sur le matelas pour une note moyenne de Meilleure-innovation.com : Note de 8/10 sur l’oreiller à mémoire de forme

A voir aussi :