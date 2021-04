Vous souhaitez acquérir un smartphone pliable ? Que ce soit pour le Galaxy Z Flip ou le Galaxy Z Fold 2, Samsung propose jusqu’au 4 mai 2021 des bons plans pour l’achat d’un de leur téléphone de la gamme Galaxy Z.

Un bon de reprise de 200 euros pour l’achat d’un Galaxy Z Flip

Technologie récente oblige, le tarif de ce smartphone pliable reste élevé, même pour du haut de gamme. Samsung tente donc d’en vendre plus en rendant ce produit plus accessible. Ainsi, pour l’achat ou la location d’un Galaxy Z Flip 5G, Samsung vous offre 200 € de bonus sur la valeur de reprise de votre ancien appareil. Cette somme s’ajoute à l’estimation faite pour votre ancien téléphone. Celle-ci peut atteindre plus de 400 € pour un iPhone 11 Pro par exemple. Vous pouvez bénéficier de cette offre jusqu’au 4 mai. Elle motivera peut-être un choix de votre part grâce à sa réduction de prix.

Un bonus reprise de 200 € pour l’achat du Galaxy Z Fold 2

Le Galaxy Z Fold 2 est sans conteste l’un des smartphones pliables les plus aboutis de l’année. Un de ses inconvénients majeurs est son prix. Toutefois, une offre pourrait faire pencher la balance. Et je vous le donne en mille : jusqu’au 4 mai, Samsung vous propose de revendre votre ancien portable et de bénéficier d’une remise de 200 € supplémentaire à sa valeur si vous achetez le Z Fold 2. Si vous souhaitez changer de smartphone, voilà une bonne occasion d’obtenir celui-ci pour moins cher.

Alors, lancez-vous dans le nouveau monde du téléphone pliable! Dans le cas où vous hésitez encore, nous avons réalisé un dossier complet à propos du Galaxy Z Fold 2 qui ôtera vos interrogations.

Une remise immédiate jusqu’à 160 euros sur la gamme Galaxy Z

En plus du bonus de reprise, Samsung propose une remise de 121 € pour le Galaxy Z Fold et une de 160 € pour le Galaxy Z Flip. Comme les autres offres, celle-ci est valable jusqu’au 4 mai 2021. Additionné avec la reprise de votre ancien téléphone, ce gain peut sérieusement réduire le prix d’achat de ces deux smartphones.

10% en points Samsung Reward pour les smartphones pliables Galaxy Z

Les points de fidélité Samsung permettent de bénéficier d’une remise lors de votre prochain achat. Jusqu’au 4 mai 2021, la marque coréenne propose de gagner 10 % du montant d’un Galaxy Z Fold 2 ou d’un Galaxy Z Flip 5G en points de fidélité sur le Samsung Shop. Pour cela, il faut se connecter à son compte Samsung et activer l’option Samsung Reward. Il ne reste plus qu’à acheter le produit et les 10 % seront ajoutés à votre compte pour un an.

Si vous hésitez à faire l’acquisition d’un smartphone pliable, nous vous invitons à consulter notre dossier : Pourquoi acheter un téléphone pliable ?

Historique des prix des smartphones pliables Galaxy Z

Avec ces offres, le montant du Galaxy Z Fold 2 n’a jamais été aussi bas. Si son prix de départ est à 2020 €, celui-ci a particulièrement chuté depuis sa sortie.

Ce phénomène se retrouve également sur les prix du Samsung Galaxy Z Flip 5G. En effet, son montant de départ de 1550 euros a quelque peu baissé.