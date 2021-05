À l’occasion de la fête des Mères, Samsung propose un panel d’offre pour ses smartphones Galaxy A. Cette gamme correspond aux modèles les plus abordables de la firme coréenne. Les Galaxy A sont en effet des téléphones qui vont de l’entrée au milieu de gamme. D’ailleurs, certains ont récemment fait la transition vers la 5G.

Pour en savoir plus : Samsung : comprendre et connaître les gammes Galaxy de A à Z

Un remboursement jusqu’à 50 euros pour les Galaxy A 5G

Si vous achetez un smartphone de la gamme compatible avec ce nouveau réseau, vous pouvez bénéficier de cette offre jusqu’au 31 mai. Pour l’obtenir, il faut effectuer une demande de remboursement avant le 14 juin 2021. Sa valeur n’est pas la même en fonction du modèle que vous avez choisi. En effet, le A32 5G la limite à 30 euros, le A42 5G à 40 euros et le A52 5G monte enfin à 50 euros. Notons que ce remboursement vous parviendra dans un délai de trois semaines maximum après la validation de votre demande.

Une remise immédiate pour les Galaxy A52 et A72

Du 21 au 26 mai 2021, ces smartphones bénéficient de 50 euros de remise à l’achat. Dans le cas du Samsung Galaxy A52 5G, ce bonus se cumule avec le remboursement offert sur les modèles 5G de la gamme. Notons que cette réduction de prix peut encore s’agrandir. En effet, Samsung propose également une reprise de votre ancien smartphone pour l’achat de certains Galaxy A : A72, A52 5G et A52 4G, A42 5g et A21s. Celle-ci vous permet d’économiser jusqu’à 150 € supplémentaires pour le A72 et 105 € pour le A52 5G.

Une coque offerte pour presque tous les Samsung Galaxy A

Pour tout achat d’un smartphone de cette gamme, la firme vous fait cadeau d’une coque transparente qui vaut une vingtaine d’euros en temps normal. Précisons que deux téléphones font exception à cette offre : le A12 et le A02S. Il s’agit des modèles les plus abordables parmi tous ceux que propose Samsung. Enfin, une partie de la gamme Galaxy A bénéficie de réductions sur le prix de base de ses smartphones :

A32 5G : disponible à 309 € au lieu de 329 €

: disponible à 309 € au lieu de 329 € A32 4G : disponible à 249 € au lieu de 279 €

: disponible à 249 € au lieu de 279 € A12 : disponible à 169 € au lieu de 189 €

: disponible à 169 € au lieu de 189 € A02S : disponible à 149 € au lieu de 159 €