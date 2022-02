Samsung S22 : bon plan précommande pour acheter au meilleur prix

À nouveau, Samsung définit ce que sera le nec plus ultra de la téléphonie pour 2022 avec la gamme des Galaxy S22. Nous vous proposons ici toutes les remises pour profiter d’un fleuron de la technologie au meilleur prix.

Comment profiter du meilleur bon plan pour les Galaxy S22 ?

Annoncée début février par Samsung, la gamme S22 se décline comme chaque année en 3 modèles. Il y a le S22, la version compacte, le S22+, le compromis parfait et enfin le S22 Ultra, l’excellence pour un usage tant personnel que professionnel.

Pour profiter au mieux de ces nouveautés, Samsung vous propose une offre qui rend les S22 encore plus séduisants, valable du 9 février au 10 mars.

Galaxy Buds Pro offerts pour l’achat d’un Galaxy S22

Pour toute commande d’un S22 ou d’un S22+, Samsung vous offre les Galaxy Buds Pro. Ils sont encore en vente autour de 120 à 150 € selon les marchands. Ils accompagneront parfaitement le S22, vous offrant un rendu sonore très qualitatif dans un design réussi et super pratique.

Une offre de reprise exceptionnelle de 100 €

Samsung propose depuis longtemps un système de reprise de votre smartphone. Le principe est toujours valable permettant de faire baisser le prix de votre appareil. Sauf que la reprise est bonifiée de 100 €. Et il y a un deuxième bonus, de 100 € lui aussi, pour la reprise des smartphones Samsung récents comme les Note 10, Note 20, S9, S10 ou S20. Ainsi, ce sont 200€, sans compter la valeur de votre Samsung, que vous pouvez déduire du prix final de votre nouveau S22.

Samsung Care+ 1 an, offert pour tout achat

L’assurance Samsung Care+ 1 an est offerte. Elle protège entièrement votre smartphone et elle coûte 7€ par mois. Là, elle est gratuite la première année.

Coque et chargeur Samsung en exclusivité

Enfin, si vous choisissez une des couleurs exclusives du site Internet (gris, crème, bleu ciel ou violet), vous bénéficiez à la fois d’une coque et d’un chargeur offerts. C’est une offre plutôt intéressante puisque le S22 est vendu sans chargeur et qu’il s’agit d’un modèle à charge rapide.

Ainsi, entre le 09 février et le 10 mars, votre précommande vous fait économiser des centaines d’euros sur votre achat d’un S22 ou S22+. Le premier est facturé à partir de 859€, le second 1059€. Avec une remise maximale de 520€ selon la valeur de votre smartphone, le S22 devient une offre vraiment percutante. Nous vous avons d’ailleurs préparé un article spécial S22 pour tout savoir des dates de sortie et les fiches techniques.

Concernant le S22 Ultra, l’offre est encore plus séduisante puisque la reprise totale de votre appareil peut monter jusqu’à 620€ grâce à une bonification de reprise à 150€. Les autres offres sont les mêmes.

Batterie jusqu'à 5000 mAh

Charge rapide jusqu’à 45W

Vidéos 4k et 8k

APN jusqu’à 108 Mpx

Zoom numérique x100

Connectivité totale avec Windows

Nouveau Corning Goria Glass Victus+

Le stylet des Galaxy Note repris sur le Ultra

Modèle Ultra disponible avec 1 To de stockage Les moins Pas de prise Jack, mais écouteurs Galaxy Buds Pro Bluetooth offerts

Le chargeur n'est pas inclus sauf à sélectionner une couleur exclusive site web

S22 et S22+, craquez pour le modèle compact

Avec un écran de 6,1 pouces pour le S22, le terme de compact ne vaut qu’au regard de la taille de l’écran par rapport aux autres modèles. Sinon, en termes de capacités, on est sur un modèle exceptionnel. La puce Exynos, en 4 nm, promet des performances incroyables, vous faisant oublier ce que c’était, par exemple, les jeux vidéo sur smartphone avant lui.

Facile à prendre d’une main, avec un écran lumineux en toute circonstance, rapide comme l’éclair avec la 5G, offrant des photos uniques en termes de qualité, Samsung a encore réussi à peaufiner son modèle de référence par rapport au S21.

La déclinaison S22+ offre un écran de 6,6 pouces pour des caractéristiques techniques similaires.

S22 Ultra, un smartphone au-dessus de tous les autres

Ultra, le qualificatif n’est pas de trop pour le troisième modèle de la gamme présenté ce 9 février par Samsung. Un écran de 6,8 pouces, un stylet tactile, 12 Go de RAM, un capteur photo de 108 Mpx et un zoom numérique X100, une batterie de 5000 mAh et encore des caractéristiques de folie, c’est simple, nombre d’ordinateurs ne sont pas aussi puissants. Et pour les photos, allez comparer sur notre classement des photophones, vous ne trouverez pas mieux que le S22 Ultra.