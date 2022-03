Bon plan Samsung Galaxy A53 5G : profitez de 200€ de cadeaux !

La gamme Galaxy S a toujours été le fer de lance de Samsung. Mais la gamme Galaxy A, plus abordable, n’est pas en reste question qualité. Le A53 5G le prouve à travers une fiche technique alléchante et une offre qui ne peut que plaire.

Galaxy A53, précommande et cadeaux

Envie de tutoyer le haut de gamme ? Envie d’un smartphone performant mais pas hors de prix ? Vous savez que c’est la gamme A qu’il vous faut. Et Samsung le sait aussi. C’est pourquoi le magasin en ligne officiel de la marque propose une superbe offre pour la sortie du A53 5G.

Jusqu’au 30 mars, vous pouvez profitez de deux cadeaux.

1ere offre : Une paire de Galaxy Buds Live offerte. Valeur 150€. Il s’agit d’écouteurs sans-fil intra-auriculaires proposés par Samsung. De grande qualité, ils offrent un son immersif, une très belle autonomie en plus d’un design soigné.

2eme offre : 50€ de crédit à utiliser sur Google Play pour faire le plein d’applications performantes et utiles pour votre quotidien, et sans que cela ne vous coûte ! Le crédit est reçu par mail quelques semaines après réception du mobile.

Au final, c’est bien de 200€ de cadeaux dont il s’agit pour toute réservation du Samsung A53 5G sur le site de Samsung jusqu’au 30 mars. Expédition du smartphone dès le 31, jour de sortie officielle.

MEGA OFFRE 200€ de cadeaux pour l’achat d’un Samsung A53 Acheter Les plus Appareil photo performant

Ecran Full HD très fluide

Batterie énorme, recharge rapide

Capteur photo bien intégré

Verre Corning Gorilla Glass 5 Les moins Des coloris ternes

Pas de lecteur d’empreintes sur le côté VOIR LE MEILLEUR PRIX SUR Samsung.fr Acheter Cette promo est à ne pas manquer

Fiche technique du Samsung A53 5G

Ecran de 6,5 pouces Amoled HDR

Fréquence de l’écran de 120 Hz

Résolution de l’image : 2400 x 1080

Mémoire 128 Go ou 256 Go

Mémoire vive 6 Go ou 8 Go Etanchéité IP67

Batterie de 5000 mAh

Recharge rapide 25w

4 objectifs dont capteur principal de 64 Mpx

Processeur Exynos 1280 gravé en 5 nm

PROFITEZ DU BON PLAN jusqu’au 30 mars 2022 Voir la promo

Au-delà des chiffres, des performances

Côté technique, on voit tout de suite que le A53 sait de quoi il parle. Mais ce qui compte, c’est comment l’ensemble va s’exprimer ? Et là, il a tout pour ne plus quitter le fond de votre poche. Il offre tout d’abord des performances qui en font un appareil polyvalent. La puce, conçue par Samsung, permet de faire tourner toutes les applications sans une once de ralentissement. Côté performances, les plus gros jeux 3D seront bien traités et même rendus encore plus esthétiques avec l’écran 120 Hz. Son taux de rafraîchissement de l’image assure une fluidité visuelle tout simplement parfaite.

Côté photo, vous en ferez sans discontinuité grâce à l’énorme batterie de 5000 mAh et aux différents capteurs photos. Le principal fait 64 Mpx, et permet même de filmer en 4K à 60 images/secondes. Vous allez vous découvrir une âme de vidéaste.