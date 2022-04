On ne présente plus Samsung, sans aucun doute la marque de référence dans le domaine du high-tech. Écrans de PC, smartphones, montres connectées, le catalogue est parfait pour se faire plaisir en ce début de printemps. D’autant quand Samsung se met aux promos et offres : jusqu’au 1er mai, retrouvez sur Cdiscount toutes les offres de la marque.

VOIR LES BONS PLANS SAMSUNG Acheter

Des offres Samsung en folie pour tous les goûts

Cdiscount met Samsung à l’honneur jusqu’au 1er mai avec de nombreuses offres particulièrement intéressantes en termes de tarifs, de remises et d’accessoires additionnels. Pour tout découvrir, rendez-vous bien sûr sur la page dédiée à l’offre des 7 jours Samsung. Mais voici déjà un avant-goût qui se renouvelle quotidiennement :

Galaxy Buds 2 Violet : 110€ au lieu de 162€, soit 32% de remise avec le code 10EUROSBUDS2. Les Samsung Galaxy Buds 2 résumés en deux mots : qualité et style. Avec ce genre de remise, difficile de ne pas craquer.

Galaxy M12 Noir : 230€ au lieu de 300€, soit 24% de remise. Le M12 est un smartphone milieu de gamme excellent avec comme force une batterie conséquente et un très bon processeur ( idéal pour streaming, gaming, navigation Internet et photos).

Galaxy A Tab 8 ; 280€ au lieu de 329€, soit une remise de 16%. Pourquoi être chez soi sur son smartphone alors que l’on peut avoir le confort d’un grand écran dans la main et à prix tout doux ?

Galaxy Watch 4 Classic : 280€ au lieu de 350€, soit 20% de remise grâce à une ODR (Offre de Remboursement Samsung) de 70€. Pour en savoir plus sur les Galaxy Watch, rendez-vous sur notre comparatif des montres connectées pour femmes.

Les plus Une offre variée (Ecran, smartphone etc.)

Des prix intéressants

ODR ou code promo en plus

Des offres renouvelées chaque jour Les moins La promo est presque finie VOIR LES MEILLEURS OFFRES 7 Days Samsung Acheter Les Galaxy Watch profitent d’une belle remise avec ces 7 jours Samsung

Pourquoi choisir les produits Samsung ?

Samsung est l’une des marques de référence dans le domaine de la téléphonie mobile, mais plus généralement des produits high-tech. Avec elle, pas besoin de réfléchir des heures à la qualité, à se poser la question des défauts sur telle ou telle caractéristique. La gamme Galaxy dans les smartphones a prouvé depuis des années sa valeur et sa capacité à innover comme avec le Galaxy Z Flip 3, que l’on retrouve dans notre top des smartphones 5G Samsung.

RETROUVEZ L’OFFRE 7 JOURS SAMSUNG jusqu’au 1er mai Voir les promos

Cdiscount, le meilleur partenaire pour ses bons plans

L’offre des 7 jours Samsung est sur Cdiscount. C’est pour vous l’occasion et profiter de tous les services du spécialiste français du e-commerce. Livraison incluse avec CDAV (Cdiscount à volonté), garanties, prix, ODR variées, mais aussi tous les services annexes. Cdiscount et Samsung s’allient pour un shopping de début de printemps très rentable. Il est d’autant plus intéressant que les offres se renouvellent tous les jours. Il y a donc toujours une bonne affaire à faire.