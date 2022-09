Plus qu’un effet de mode, les aspirateurs robots se sont installés dans nos foyers. C’est vrai qu’ils sont très pratiques et souvent redoutablement efficaces, nous laissant de nombreuses heures de temps libre. Cependant, leur prix reste plutôt élevé, et quand une belle offre sur un bon produit se présente, il faut savoir en profiter ! C’est pour cette raison que nous vous présentons aujourd’hui une belle remise sur un aspirateur robot au rapport qualité/prix déjà impressionnant : le Roidmi Eve Plus. Petit tour d’horizon de cet aspirateur robot à base de vidage et de sa super promotion.

Roidmi est une entreprise chinoise spécialisée dans les aspirateurs à haute technologie, que ce soit les aspirateurs robot ou les aspirateurs balais. Depuis 2015, son influence sur le domaine n’a pas cessé de croitre, pour devenir aujourd’hui un poids lourd du marché.

Forcément, son seul et unique aspirateur robot, le Roidmi Eve Plus, a été particulièrement soigné, avec des caractéristiques impressionnantes pour un prix tout à fait raisonnable. En ce moment et jusqu’au 18 septembre à 23h59, vous pourrez même en profiter pour 50€ de moins avec le code MTPX2FDH, l’occasion idéale pour s’équiper d’un aspirateur robot performant.

Roidmi Eve : un aspirateur robot complet avec base

Le Roidmi Eve Plus dispose d’une station de vidage et est donc à ce titre déjà très intéressant. En effet, bien qu’un aspirateur robot avec recharge simple soit déjà une belle économie de temps, le fait d’avoir à vider le réservoir de poussière à chaque session est quelque peu contraignant. Ici, la station contient un bac à poussière de trois litres qui pourrait contenir la poussière de 2 000m² de sol, de quoi tenir deux à trois semaines pour une maison de 95 à 140m² et même plus d’un mois pour tous les logements de moins de 65m².

Pour ce qui est des caractéristiques de l’aspirateur robot en lui-même, il s’agit d’une bête de course. Il dispose entre autres de 30 capteurs (dont un Lidar) pour s’orienter, faire un plan de l’étage, organiser ses déplacements… On peut y ajouter ses 2 700Pa, très efficaces pour aspirer jusqu’à la dernière miette, ainsi que sa serpillière et son bac d’eau qui lui permettront des nettoyer aisément les tâches.

Le Roidmi Eve Plus est aussi bien équipé quand il s’agit d’intelligence. S’il n’a pas terminé d’aspirer mais qu’il n’a plus beaucoup de batterie, il ira automatiquement se recharger à sa base sans oublier d’aspirer le reste une fois la batterie pleine. Il sera aussi capable de reconnaitre les passages trop petits pour lui (comme le dessous d’un canapé) et pourra surmonter des obstacles d’une hauteur pouvant aller jusqu’à 2 centimètres. Il peut aussi être contrôlé par l’application Roidmi ou Mi Home, ainsi que par la voix grâce à sa compatibilité avec Google Assistant et Alexa.

Une promotion plus qu’intéressante

Après ce résumé des caractéristiques du Roidmi Eve Plus, place à ce qui vous intéresse tant : la promotion. Habituellement, le Roidmi Eve Plus est vendu au prix de 398€ sur Amazon, ce qui est déjà très peu (il est très rare de voir un aspirateur robot avec station de vidage sous les 400€). Mais avec le code MTPX2FDH, vous pourrez bénéficier d’une réduction de 50€, faisant passer son prix à seulement 348€ ! Attention cependant, car cette promotion n’est valable que jusqu’au 18 septembre à 23h59, il ne faut donc pas tarder !