Le dernier modèle de la marque Yeedi bénéficie d’un coupon de réduction exceptionnel sur Amazon. Cette marque qui appartient à l’entreprise chinoise Ecovacs Robotics propose des aspirateurs robots d’entrée de gamme. À ce sujet, nous avons récemment publié un article de présentation sur le Yeedi K650. Moins évolué, ce dernier correspond à la catégorie de prix en dessous du Hybrid qui coûte 299,99 € de base.

Offre temporaire : utiliser le code promo exclusif « GESC3GSK » d’ici le 20 juin 2021 maximum.

Fiche technique du Yeedi 2 Hybrid

Poids : 5,23 kg

: 5,23 kg Dimensions : 47.4 x 40.6 x 12.9 cm

: 47.4 x 40.6 x 12.9 cm Mode de nettoyage : aspirateur & serpillère

: aspirateur & serpillère Batterie : 5200 mAh

: 5200 mAh Autonomie : 200 minutes

: 200 minutes Application : Yeedi App Capacité de stockage poussière : 430 ml

: 430 ml Réservoir d’eau : 240 ml

: 240 ml Type de capteurs : Caméra

: Caméra Puissance : 2500pa ( 3 niveaux ajustables)

: 2500pa ( 3 niveaux ajustables) Zone de nettoyage : 200 m²

Présentation de l’aspirateur robot Yeedi 2 Hybrid

La marque revendique l’aspect intelligent de ce modèle pour ses déplacements. Là où des aspirateurs robots plus chers se servent de la télédétection laser, le Yeedi Hybrid utilise la technologie VSLAM. Grâce à elle, il peut créer une carte virtuelle du logement dans lequel il opère à l’aide d’une caméra. Cette dernière se trouve sur le dessus de l’appareil et lui permet de capter son environnement pour s’y adapter. L’aspirateur possède une puissance d’aspiration de 2500pa ce qui conviendra très bien à la plupart des sols durs et aux tapis à poils courts. En outre, il est doté d’un mode serpillère humide pour un nettoyage plus complet. Son contrôle passe bien sûr par une application dédiée pour en personnaliser le fonctionnement. Enfin, le Yeedi 2 Hybrid est compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa.

Plus économique et moins précise que le laser, la technologie VSLAM ( Visual Simultaneous Localization And Mapping) souffre également d’une baisse de performance lorsqu’il fait sombre. Difficile en effet d’échapper à ce problème avec une caméra. Cette technologie reste tout à fait capable de mémoriser les particularités des lieux et d’en dresser une carte. À l’aide de l’application Yeedi, il est d’ailleurs possible de fixer des limites au robot et de planifier ses tâches.

Une offre limitée dans le temps pour le Yeedi 2 Hybrid

Jusqu’au 20 juin 2021, Amazon vous offre un coupon de réduction d’une valeur de 60 euros pour l’achat de cet aspirateur robot. Cette remise s’applique une fois la commande effectuée et fait passer le tarif du produit de 299,99 € à 239,99 €. De plus, l’aspirateur bénéficie d’une réduction supplémentaire grâce à un code promo. Celui-ci abaisse le prix de 30 euros et est valable jusqu’au 20 juin 2021 : GESC3GSK. Le tarif final du Yeedi 2 Hybrid est donc de 209,99€.