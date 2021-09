Bon Plan Robot Aspirateur Laveur Dreame D9 Max : mega promo !

Navigation au Laser pour un nettoyage de plus en plus intelligent

C’est la rentrée, et vous pensiez faire baisser votre charge mentale avec un robot aspirateur laveur ? Il en existe déjà tant, mais quel modèle choisir ? On vous a trouvé une option fiable avec une offre à saisir rapidement sur le Dreame D9 Max. Ce nouvel appareil de Dreame Technology (enseigne appartenant au puissant écosystème Xiaomi) est l’aboutissement de plus d’une centaine de brevets. En effet, leur section R&D a su mettre au point sa propre vision artificielle monoculaire, la séparation cyclonique à cônes multiples ou encore la localisation et cartographie simultanés. Avec une production de plus d’un million d’unités par an, Dreame est assis à la table des leaders du marché des aspirateurs. À ce titre, vous retrouverez leur modèle Dreame V9 Pro dans notre comparatif aspirateurs balais. Mais poursuivons sans plus attendre… En quoi consiste-t-il donc, ce fameux bon plan tripartite ?

Bon plan Robot Aspirateur : 259,99 € au lieu de 399 € (avec un bonus de -50 % pour les cinq premières commandes) !

Tout se passera à partir du 20 septembre 2021 à 9h et jusqu’au 26 septembre à 9h. Durant ce laps de temps, vous êtes déjà certain de récupérer un robot aspirateur laveur Dreame D9 Max dont nous vous détaillons les caractéristiques un peu plus loin. Mais ce n’est pas tout ! Les 5 premiers acheteurs obtiendront une remise supplémentaire de 50%. Cela revient donc à 129,99 € pour un appareil qui en vaut près de 400 !

Toutefois, les retardataires seront loin d’être lésés puisqu’ils auront l’occasion de recevoir en sus un Mi Air Purifier 3H d’une valeur avoisinant les 120 €. D’ailleurs, vous trouverez sa fiche technique dans notre comparatif des meilleurs purificateurs d’air. Comment s’y prendre pour les intéressés ? Ajoutez un billet de 50 € à la promo (soit 309,99 € au total) et il est à vous en plus du robot aspirateur laveur ! Attention, cependant, les stocks de purificateurs d’air sont limités à une cinquantaine d’articles. Et pour vous récompenser d’avoir lu jusqu’ici, ce petit code de réduction vous épargnera 10 € supplémentaires : CLD9MAX10.

Quelques Caractéristiques du Robot Aspirateur Laveur Dreame D9 Max

Technologie de navigation : Laser

Fonction : 2-en-1 (aspirer et laver)

Dimensions : 9,6 cm de haut

Batterie : 5200 mAh

Autonomie : 150 min max

Temps de charge : 4h

Brosse principale : auto-démêlante

Puissance Max : 4000 Pa

Boost Tapis : Oui

C ollecteur de poussière : 570 mL

Réservoir d’eau : 270 mL Application : Xiaomi Home

Chiffon de nettoyage : anti-bactérien

Cartographie Avancée : Zones propres sélectives/Zones interdites virtuelles/Programmation horaire

Hauteur d’obstacle à dépasser : 2 cm max

Niveau Sonore : 55 dB

Recharge automatique : Oui

Compatibilité Contrôle vocal : Alexa

Alexa Garantie : 2 ans

Atouts Principaux d’un robot aspirateur laveur Dreame D9 Max

Outre une très bonne autonomie et un collecteur d’une contenance des plus honorables (570 mL, soit plus de deux fois supérieure à celle du dernier Yeedi Mop Station), le Dreame D9 Max supplante son prédécesseur (le D9 Mistral) en matière de puissance. En effet, son aspiration peut atteindre 4 000 Pa (contre 3 000 Pa pour la version antérieure). Mais on trouve encore d’autres arguments qui sauront parler à ceux qui possèdent un robot aspirateur depuis déjà quelques années.

Une brosse auto-démêlante designée pour durer

Avec ses 16,8 cm, la brosse principale couvre une plus large surface que la plus grande partie de la concurrence. En outre, ses ondulations en V (cf ci-dessus), permet de récupérer la poussière dans un maximum d’interstices. Enfin, si vous avez le poil dru et que votre chien porte les cheveux longs, la brosse n’aura aucun mal à fonctionner même en attrapant toute cette pilosité ambiante !

Navigation au Laser pour un nettoyage de plus en plus intelligent

Outre le pilotage via application mobile et l’assistant vocal Alexa, la cartographie Lidar s’appuie sur une navigation laser de pointe. Grâce à cette dernière, le robot aspirateur laveur améliore peu à peu son parcours au fur et à mesure qu’il apprend à connaître votre domicile. De cette manière, il parvient à gagner du temps, tandis que vous pourrez dégager tranquillement les obstacles (chaises, fils, etc.) en suivant son pattern si besoin.

Des Capteurs pour adapter la Puissance d’Aspiration

Cette fonctionnalité fait partie des marqueurs-clés de cette génération de robots aspirateurs serpillères. En effet, l’appareil parvient à détecter sur quel type de sol il se trouve, afin de ne pas mouiller vos tapis et d’augmenter sa puissance d’aspiration au moment opportun.

Si cette brève présentation vous tente, alors guettez la neuvième heure du 20 septembre 2021. Les plus rapides auront tout cet attirail d’excellente facture pour une somme dérisoire (129,99 € soit près de 66% de remise au total). On rappelle que l’offre normale (259,99 € au lieu de 399 €) et ses bonus (– 10 € avec ce code promo : CLD9MAX10 et le pack Dreame D9 Max + Mi Air Purifier 3H pour 309,99 € au lieu de 519 €) dureront jusqu’au 26 septembre 9h pétante ! À vous de jouer, et surtout bonne rentrée !