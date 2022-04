Le Roborock S7 s’est imposé au fil des mois comme une valeur sûre pour tous ceux qui souhaitent un robot aspirateur qui leur facilite la vie au quotidien. Cette promotion avec la station d’auto-vidange est l’offre idéale.

Aspirateur Roborock S7 et station de lavage, la combinaison idéale en promotion

Le Roborock S7 est un modèle qui fonctionne très bien auprès du grand public ces derniers mois car il remplit toutes les conditions nécessaires à un robot aspirateur efficace. Jusqu’à maintenant, son seul défaut était peut-être son prix un peu élevé, toujours au-dessus de la barre des 500€ pour l’aspirateur seul.

Ebay a pensé à vous avec cette promo dont il faudra profiter avant le 14 avril. Si le Roborock S7 est proposé ces derniers temps à 529€, le code PRIMIFAN22 (à insérer sur la page de paiement) permet de gagner 50€ et de ne le payer plus que 469€. C’est tout simplement en ce début avril l’offre la moins chère des marchands en ligne français et c’est sur Ebay que l’on peut en profiter.

Aspirateur robot Roborock S7 à -15%

En plus de l’offre Roborock S7, la station de lavage à -45€

L’offre ne s’arrête pas simplement à la remise sur le Roborock S7. En effet, un aspirateur robot sans sa station d’auto-vidange, c’est dommage tant elle rend bien des services. Elle profite aussi d’une remise intéressante avec le même code PRIMIFAN22. Ainsi, la station d’auto-vidange passe de 299€ à 254,15€. Une offre que l’on peut difficilement refusée tant elle est intéressante sur le marché français.

Station de lavage Roborock

Chacune de ces deux pièces peuvent être achetées séparément mais quand on voit la qualité de l’ensemble comme on peut le découvrir dans notre comparatif des meilleurs aspirateurs-robots, cela serait manquer une belle occasion de s’équiper à un prix aussi abordable.

Les plus Aspiration puissance de 2500 PA

La serpillère se lève si obstacles

Filtre anti-pollen et particules fines

Gros réservoir eau et poussière

Serpillère sonique (vibrante) Les moins Ne s’élève que de 5 mm

Cette promo du Roborock S7 est-elle vraiment intéressante ? L'offre est vraiment intéressante !

Pourquoi choisir l’aspirateur robot laveur Roborock S7 et sa station de lavage ?

Avec son système de LIDAR, proche du radar, le Roborock S7 analyse et enregistre la pièce dans laquelle il se trouve pour une aspiration la plus complète possible. Il va bien au-delà d’une simple maraude aléatoire qui laisse toujours quelques endroits non dépoussiérés et cartographie de façon très précise chaque recoins de vos pièces. C’est une des force de ce modèle.

Mais il ne faut pas faire l’impasse sur l’aspect lavage de ce modèle. S’ils sont de plus en plus nombreux dans le commerce à le faire, très peu proposent la serpillère sonique. Sous cette appellation originale se cache l’idée que la partie lavante est animée de vibrations permanentes qui permettent non pas de glisser sur le sol, mais bien de le frotter. Et spolier, c’est bien plus efficace.

Enfin, en y ajoutant une station d’auto-vidange, vous vous débarrassez de la poussière de l’aspirateur sans effort dans une station prévue à cet effet. Vous n’avez rien à faire puisque la vidange est automatique, rapide et tout aussi hypoallergénique que le Roborock S7 lui-même. Avec une station de vidange, c’est 6 semaines sans avoir besoin de vider votre aspirateur de la poussière collectée.