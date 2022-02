Bon plan Redmi Note 11 Pro : remises exclusives pour fêter la sortie mondiale du smartphone

2021 fut l’année de la gamme de smartphones Note 10 chez Xiaomi. Avec cette promo de lancement et la qualité du modèle, il y a fort à parier que 2022 soit l’année du Note 11 Pro.

Le premier smartphone Xiaomi 2022 a un nom : le Redmi Note 11 Pro. Il est disponible en version 5G ou 4G, avec différentes capacités de mémoire vive et de stockage (6go et 64go ou 128go ou la version 8go et 128go) et un panel de couleurs pour tous les goûts. Tous ces modèles, sans exception, profitent d’une superbe remise pour fêter l’arrivée de cette gamme.

Comment profiter des promos de lancement pour les Redmi Note 11 Pro ?

C’est AliExpress qui est le partenaire de ce lancement. Ainsi, vous avez la possibilité de cumuler deux promos. La première, un coupon vendeur de 9€ sur lequel cliquer. La deuxième promo est de 30€ pour tout mobile au-dessus de 325€. Le code : SDFRF055. Ainsi, vous déduisez encore 30€. Pour faire simple, la version 5 G en 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire passe de 326€ à 287€, soit 39€ de remise. Intéressant pour un smartphone à peine commercialisé n’est-ce pas ?

Vous êtes plutôt intéressé par le Redmi Note 11 Pro (version 4G) ? Alors premièrement, le prix est plus intéressant, puisqu’il est commercialisé à 302€. Ensuite, il suffit d’appliquer le code SDFRF061 pour avoir, là aussi, 30€ de remise et profiter de cette nouveauté à 272€. Et évidemment, le code est valable pour toutes les déclinaisons de puissance et de couleur du Redmi Note 11 Pro.

Attention ! Ce sont des promos de lancement, le tarif est donc valable seulement les 16 et 17 février. N’attendez pas.

Les plus Un écran Full HD+ de 6,67″

Batterie de 5000 mAh

Charge 67W

Capteur photo de 108 mpx

Lecteur d’empreintes digitales Les moins Peu de mémoire, max 128 Go

Puce graphique un peu limitée sur les gros jeux 3D

Pas d’enregistrement vidéo en 4k

Pourquoi devriez-vous craquer pour le Redmi Note 11 Pro ?

Version 5G ou non, difficile de résister au nouveau Xiaomi, car la marque chinoise a encore placé la barre technique très haut, et celle du prix très bas.

Le smartphone a un écran de 6,67” en résolution Full HD+. Mais pour voir une vraie différence, il faut plutôt s’intéresser à la fréquence de rafraîchissement de l’image : 120 Hz qui offre une fluidité assez impressionnante pour tous types d’utilisations (jeux, films, navigation Internet).

Côté photo, on est agréablement surpris : capteur principal de 108 Mpx complété par un capteur ultra grand-angle et un capteur macro, respectivement de 8 et 2 Mpx. Un niveau de qualité qui n’a rien a envier aux meilleurs photophones du moment.

D’autres atouts ? Celui de la batterie avec cette capacité de 5000 mAh, impressionnante en soi et que l’on peut recharger de façon très rapide grâce au chargeur rapide 67W inclus dans la boîte (souvent vendu en option chez les concurrents).

Les performances du Snapdragon 695, les 6 Go de RAM et bien d’autres points permettent de profiter d’un appareil polyvalent qui conviendra à tous les usages. Et avec 30€ de remise, on peut être sûr de réaliser une bonne affaire.