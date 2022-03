Bon plan Redkey W12, l’aspirateur balai laveur à un prix jamais vu !

Le Balai Redkey W12 offre une nouvelle approche de l’entretien de la maison. Il combine l’efficacité d’un robot aspirateur laveur avec la simplicité d’usage d’un balai.

Balai Redkey W12, 33% de remise pour se simplifier la vie au quotidien

Le balai Redkew W12 est proposé en France entre 239 € et 249 € selon les marchands. Un prix en rapport avec la technologie employée et la qualité de la marque, spécialisée dans les produits domestiques. Exceptionnellement, et pour vous aider à mieux découvrir Redkey, AliExpress propose une remise particulière. Le prix déjà largement remisé à 180,80€ connaît une nouvelle baisse de 22 €. Résultat ? Le Redkey W12 passe alors à 158,80€, près de 100€ de moins par rapport au prix des grandes enseignes.

Attention, les dates sont limitées : du 28 mars à 9h au 2 avril à 8h59. Le code 328FR22 est à indiqué dans la page de paiement . Il vous permettra de profiter de cette seconde remise exceptionnelle.

Ce Redkey W12 aurait tout à fait sa place dans la liste des meilleurs aspirateurs balais laveurs.

Comment fonctionne donc l’aspirateur balai Redkey W12 ?

Le principe de ce robot aspirateur est assez simple. Le balai aspire les déchets présents au sol comme la poussière. En même temps, la brosse rotative est humidifiée en permanence afin qu’elle puisse frotter le sol à haute vitesse. Le système d’aspiration permet de ne laisser aucune trace de l’eau au sol et la brosse est continuellement débarrassée des impuretés afin de nettoyer proprement le sol.

Le système est efficace et permet de nettoyer rapidement toute votre maison ou appartement, ou simplement un petit dégât du quotidien. Toujours pour simplifier la vie, la brosse se nettoie toute seule lorsque le balai est remis sur son socle.

Il y a deux réservoirs sur le balai, un pour l’eau propre et un autre pour les eaux usées dans lesquelles viennent se mélanger tous les déchets ramassés au sol. Un système de filtration est fourni afin de pouvoir jeter l’eau sale sans risquer de boucher des canalisations.

Quelques chiffres concernant le balai aspirateur