Realme affole régulièrement la concurrence en matière de smartphone ou tablette tactile avec des appareils équilibre prix/performances parfait. C’est encore le cas chez Cdiscount avec une remise exceptionnelle sur la tablette Realme Pad. Si vous voulez préparer Pâques autrement qu’avec des chocolats, foncez voir cette offre !

Un prix de soldes avant les soldes

Généralement, quand on voit 40 % de remise sur un appareil comme une tablette, on est en pleine période des soldes ou pendant le Black Friday. Mais non, c’est aussi possible en plein mois d’avril. Cdiscount vous propose cette offre sur la Realme Pad, la tablette de Realme.

Comment en profiter ? C’est simple, rendez-vous sur Cdiscount. La Realme Pad est généralement proposée à 239 €, ce qui est encore le cas chez la concurrence. Cdiscount, lui, vous propose une première remise de 80€, baissant le prix de la tablette à 159€. Déjà là, c’est imbattable. Mais, ça ne s’arrête pas là, une deuxième remise de 10% vient s’ajouter à la première avec le code AFFAIRE10. Finalement, la tablette vous revient à 143,10€.

Le code pour profiter de l’offre ? AFFAIRE10. Attention, l’offre peut se terminer sans préavis de la part de Cdiscount, n’hésitez pas trop longtemps.

MEGA PROMOTION Realme Pad à -40% Acheter Les plus Rapport performances/prix

Très fine

Son Dolby Atmos

Charge rapide

Emplacement carte SIM Les moins Contours écran un peu gros

Capteur photo seulement 8 Mpx VOIR LE MEILLEUR PRIX SUR Cdiscount.com Acheter Cette promo des Airpods est-elle vraiment intéressante ? À moins de 150€, on mesure vraiment l’importance de cette remise à durée limitée COURBE D’HISTORIQUE DU PRIX DU PRODUIT EN FONCTION DU TEMPS

Pourquoi vous ne devez pas hésiter pour acheter la tablette Realme Pad ?

La Realme Pad, c’est la tablette idéale pour rendre service à toute la famille. Elle est même considérée comme « l’avenir de l’informatique ». C’est tout d’abord un grand écran de 10.4 pouces et une résolution FHD+ de 2000 x 1200, qui offre le confort idéal pour se mettre au fond du canapé et regarder une série Netflix. Avec la batterie de 7100 mAh, vous pourrez même regarder toute la saison d’un seul coup tant elle est endurante. Et avec une charge rapide de 18W, il suffit de moins de 3h pour la recharger.

A lire également : les meilleures tablettes tactiles du marché

En matière de performances, on parle d’une tablette équipée d’une puce Helio G80 et de 3 Go de RAM. Ce n’est pas la tablette la plus performante du marché, mais très bonne pour la gamme de prix de la tablette (rappelons qu’elle coûte seulement 143,10€ !). Pour les usages du quotidien, l’ensemble est suffisant. Pour le gaming, on reste sur les jeux dits « casuals », c’est à dire grand public. Les plus perfectionnés ne seront pas rendus en pleine qualité et il est alors nécessaire de se tourner vers du haut de gamme pour transformer sa tablette en console de jeu portable.

PROFITEZ DU BON PLAN en quantité limitée Voir la promo

Caractéristiques techniques