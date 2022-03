Bon plan R-PUR : tous les masques à 89€, voici comment en profiter !

R-PUR est une société française qui propose des masques anti-pollution parmi les plus aboutis du marché. Dotés des dernières technologies en la matière, ces masques offrent une alternative définitive aux masques en tissu ou aux masques FFP2 tout en garantissant un résultat bien plus efficace.

R-PUR, le retour des Pure Days pour profiter de tous les masques à 89€

Les Pure Days, c’est l’opération annuelle de R-PUR pour proposer ses masques à un prix unique sur tout le catalogue de la marque, hors personnalisation. Pour profiter de cette remise, c’est simple : il vous suffit de vous rendre sur le site et de passer commande entre le 25 mars et le 28 mars. Durant cette période, tous les masques passent automatiquement à 89€ dans leur pack de base, et avec la livraison offerte.

Il est toujours possible de passer commande de packs avec filtres supplémentaires. Dans ce cas, vous profitez aussi d’une remise particulière et spécifique à cette période promotionnelle : 10€ pour l’achat d’un masque seul, et de 19€ pour un masque avec un filtre supplémentaire.

MEGA PROMOTION R-PUR, tous les masques à 89€

Pensé pour respirer facilement

Lavable en machine

Filtration à +99%

Longue durée de vie, 6 à 12 semaines

Comment fonctionne le masque R-PUR ?

Considéré comme ayant la meilleure filtration au monde, le masque R-PUR est le seul à avoir obtenu la certification FFP3. Il est l’allié au quotidien de tous ceux qui ont besoin de respirer un air plus sain. Cela est rendu possible par la combinaison de plusieurs technologies :

La mousse à mémoire de forme permet au masque d’épouser la forme du visage avec un taux d’étanchéité de plus de 99%. Au contraire d’un masque tissu classique, d’un masque chirurgical ou d’un masque FFP2, il n’y a aucune fuite d’air.

La filtration est assurée par un ensemble de 8 couches composées de différents matériaux techniques permettant une nanofiltration des particules, jusqu’à une taille de 0,05 micron. Cette qualité vous permet ainsi de filtrer :

les odeurs extérieure

les gaz

le pollen

les bactéries

les virus, y compris celui de la Covid

les particules fines comme la pollution de l’air.

Enfin, la qualité du masque est assurée par une valve à air chaud qui permet l’évacuation de cette dernière de façon efficace et rapide. Ainsi, vous serez à l’aise si vous vous décidez à faire une promenade en deux-roues ou même votre footing quotidien. R-PUR apparait d’ailleurs dans notre top des meilleurs masques pour faire du sport.

PROFITEZ DU BON PLAN Entre le 25-03 et le 28-03

Qui peut profiter du masque R-PUR ?

R-PUR propose plusieurs masques en fonction de votre usage le plus courant, selon que vous marchiez beaucoup, fassiez du sport très régulièrement ou que vous recherchiez un masque qui passe facilement sous le casque de la moto.

Il n’y a que des bonnes raisons de porter un masque R-PUR, en dehors de l’esthétique et des personnalisations possibles. Il est parfait pour ceux qui sont sensibles à la pollution, asthmatique ou encore allergique au pollen.